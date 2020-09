Eugen Tomac (PMP): PSD este într-o groapă adâncă și a vrut să împingă și întreaga țară. Eșecul moțiunii îi aparține în totalitate lui Marcel Ciolacu (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, a explicat că „era prea mult” să fie suprapusă criza sanitară cu una politică. În direct pe B1 TV, marți seară, el a catalogat situația de luni din plenul Parlamentului, când ședința a fost anulată din lipsă de cvorum, drept „un eșec răsunător al PSD, care n-a putut să își aducă în sală membrii propriului grup parlamentar”.

