Eugen Tomac (PMP): Rămânem încrezători până în ultima clipă / În mod clar, pandemia a afectat prezența la vot (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a explicat că, „chiar dacă se vor schimba poate câteva procente între rezultatele partidelor, trendul este unul cât se poate de clar”. „Legat de rezultatul în țară, vor putea exista schimbări pentru că cel mai probabil acum sunt centralizate secțiile mai mici, fie din mediul rural sau secții din mediul urban unde a existat o prezență mai scăzută”, a mai spus el, în direct pe B1 TV.

