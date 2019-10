Tomac: „Am sentimentul că Răzvan Cuc nu înțelege în ce s-a băgat. Înțelegeți că e aproape un act terorist ce a făcut?” (VIDEO)

Eugen Tomac a declarat, pentru B1 TV, că dacă se dovedește că, într-adevăr, ministrul demis Răzvan Cuc i-a cerut fostei șefe TAROM să țină avioane cu parlamentari la sol, în ziua moțiunii de cenzură, atunci acest act poate fi calificat drept unul aproape terorist.

În opinia europarlamentarului PMP, „dacă nu trecea moțiunea, doamna (Mădălina Mezei) era directoare bine-mersi (la TAROM), n-o mai revoca nimeni din funcție”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.