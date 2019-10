Eugen Tomac (PMP) reclamă o „frică” de dezbateri printre prezidențiabili: „Paleologu este pregătit să meargă la orice dezbatere, că e în Teleorman, că e în Sibiu” (VIDEO)

Eugen Tomac, liderul PMP, a acuzat, marți seară, în direct pe B1 TV, lipsa dezbaterilor electorale în campania pentru alegerile prezidențiale din noiembrie, afirmând că „bântuie frica” în actuala cursă spre Cotroceni.



„La noi bântuie frica. Acesta este sentimentul în această campanie. Frica de a nu fi pus într-o lumină proastă, pentru că unii trebuie să explice ce n-au făcut, alții trebuie să explice de ce au ajuns candidați. Dăncilă le-a promis celor din PSD că nu va candida la prezidențiale, că nu-i face jumătate din partid campanie. E o realitate”, a afirmat Eugen Tomac, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Liderul PMP a subliniat, cu această ocazie, că omul propus de formațiunea sa în cursa prezidențială, Theodor Paleologu, „este pregătit să meargă la orice dezbatere, că e în Teleorman, că e în Sibiu”.

