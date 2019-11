Eugen Tomac (PMP), despre situația din Republica Moldova: „Un stat luat de la Plahotniuc și trecut sub controlul lui Dodon cu aceleași metehne nu poate fi girat la nesfârșit cu bani europeni”

Republica Moldova este, în prezent, un stat luat de la Plahotniuc și trecut sub controlul lui Dodon cu aceleași metehne nu poate fi girat la nesfârșit cu banii contribuabililor europeni, a afirmat Eugen Tomac, președintele PMP.



Eurodeputatul a reclamat poziția noului premier de la Chișinău, Ion Chicu, care a cerut asistență financiară de la UE, „pentru a acoperi găurile din buget”, deși a subliniat, zilele trecute, importanța pe care o are în arhitectura statului moldovean parteneriatul cu Rusia.



„Proaspătul premier «tehnocrat» de la Chișinău, după prima sa ședință de guvern, strigă după banii de la Uniunea Europeană pentru a acoperi găurile din buget.

Atât domnul Chicu, cât și Dodon trebuie să înțeleagă că vremea păcălelilor a apus. Nu vor vedea bani europeni cât timp nu vor înțelege că Acordul de Asociere la Uniunea Europeană trebuie respectat în totalitate, nu doar când le convine.



Un stat luat de la Plahotniuc și trecut sub controlul lui Dodon cu aceleași metehne nu poate fi girat la nesfârșit cu banii contribuabililor europeni.



Ma voi opune categoric acordării de asistență financiară pentru un guvern care încă își găsește inspirația în tezele sovietice.



De la Rusia primiți doar ordine și propagandă, nu primiți și bani?”, a scris, marți seară, Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.