Eugen Tomac, liderul PMP, nu crede că instalarea unui cabinet tehnocrat de miniștri ar fi o soluție eficientă și a explicat că soluția pentru o criză politică stă tot în mâinile politicienilor.

„Eu cred că crizele politice sunt soluționate tot de oameni politici. Sigur că am avut experiența Guvernului Cioloș. Nu știu dacă, în cele câteva luni pe care le mai avem în acest an, soluția cea mai inspirată este să punem la Palatul Victoria tot un guvern format din oameni care vor să își asume acest rol. Soluția este cu politicieni din punctul meu de vedere. Noi mâine vom avea o ședință”, a afirmat Eugen Tomac, marți seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Liderul PMP a subliniat că, în prezent, „PSD controlează Parlamentul”, pentru că are majoritate în birourile permanente.

„Și președintele Iohannis a spus-o astăzi, și aceasta este realitatea. PSD, în Parlament, are majoritate în ambele birouri permanente. PSD, dacă își dorea în mod real să deblocăm această criză, participa ieri la vot și pica guvernul. PSD controlează Parlamentul”, a adăugat eurodeputatul.

Partidele parlamentare din România vin miercuri, la Palatul Cotroceni, pentru o rundă de consultări cu președintele Klaus Iohannis, în vederea desemnării unui candidat pentru funcția de prim-ministru. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.