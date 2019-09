Eugen Tomac (PMP), după respingerea Rovanei Plumb: „Doar «neconflictuala» marioneta prim-ministru nu a înțeles cu nu poate exporta chiar orice din PSD la Bruxelles”

Eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, a afirmat, joi, că „doar neconflictuala marionetă prim-ministru nu a înțeles că nu poate exporta chiar orice din PSD la Bruxelles”, în contextul în care Rovana Plumb, nominalizarea Guvernului României pentru postul de comisar european al Transporturilor, a fost respinsă de către Comisia juridică din Parlamentul European.



„Am spus de la început ca Rovana Plumb este un candidat vulnerabil pentru funcția de comisar european.



Doar «neconflictuala» marioneta prim-ministru nu a înțeles cu nu poate exporta chiar orice din PSD la Bruxelles.



Verdictul este clar: fără Rovana în Comisia Europeană, lucru care trebuie reproșat și doamnei presedinte Ursula von der Leyen, care a acceptat sa o trimită in PE, știind ca exista acest risc. In mod similar, consider ca toți candidații pentru Comisia Europeană, cu vulnerabilități la pachet, propuși de state precum Franța sau Belgia, trebuie înlocuiți, pentru credibilitatea UE”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.

Declarația eurodeputatului PMP ca reacție la decizia Comisiei juridice din Parlamentul European, care a respins-o pe Rovana Plumb în urma audierilor referitoare la neconcordanțele dintre declarația de avere de la Bruxelles și cea de la București, oprind-o astfel din drumul spre funcția de comisar european pentru Transporturi. (Detalii AICI)