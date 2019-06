Tomac (PMP), după eșecul României la ONU: Ne va costa mulți ani de muncă în plan diplomatic pentru a depăși acest moment jenant. Dăncilă și Meleșcanu trebuie să plece (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a declarat că Viorica Dăncilă și Teodor Meleșcanu ar trebui să plece din funcții pentru eșecul suferit de România la ONU. Țara noastră a pierdut în favoarea Estoniei locul de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al Organizației. Este un eșec usturător și ne va costa mulți ani de muncă în plan diplomatic pentru a depăși acest moment jenant, a mai susținut președintele PMP, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.