Eugen Tomac (PMP): România trebuie să acționeze în interesul tuturor românilor de la est de Prut, nu selectiv, în funcție de anumite personaje

România trebuie să acționeze în interesul tuturor românilor de la est de Prut, nu selectiv, în funcție de anumite personaje, consideră Eugen Tomac, președintele PMP.



„La Chișinău se încheie, aparent, o eră politică, un deceniu în care totul s-a desfășurat sub amprenta unui singur om, care decide cine și câtă libertate are, cine și câtă politică poate face. Timp de zece ani, R. Moldova a fost în buzunarul lui Plahotniuc.



Regret că la București reflexele instituțiilor au fost dominate de aparențele pe care Plahotniuc le-a lăsat în relația cu România. Mai grav este că toți din acele instituții ale statului român au eșuat să înțeleagă și să se situeze de partea cetățenilor care în mod sincer își doreau să scape de teroare”, a scris Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook, în contextul în care Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova, lăsând loc unei repoziționări de forțe la Chișinău.



Demnitarul român consideră că România a greșit pentru că nu a recunosc Guvernul Maia Sandu încă de la instalare.



„Da, Plahotniuc a fost un Beria al zilelor noastre în R. Moldova și de aceea s-a ajuns în acest punct umilitor în care politicieni proromâni, care nu-și închipuiau vreodată că vor trebui să se alieze cu niște analfabeți proruși, au trebuit să o facă cu scopul de a scoate statul de sub teroarea unui oligarh, care ajunsese în faza diabolică în care confunda propria persoană cu statul R. Moldova.



România a greșit că nu s-a situat din prima clipă de partea corectă a situației și nu a recunoscut Guvernul Maia Sandu, așa cum sugerasem de îndată ce fusese instalat”, a mai scris Tomac.



Acestea fiind spuse, președintele PMP a mai explicat că Moscova l-a folosit suficient pe Plahotniuc atunci când l-a instalat pe Igor Dodon în fruntea Republicii Moldova, dar și-a dorit să scape de oligarh atunci când acesta a intrat în coliziune cu interesele celor care l-au sprijinit ani de zile în Federația Rusă.



„Vorbim de structurile statului, dar mai ales, insist pe acest aspect, “mediul de afaceri”. Motivul pentru care Rusia l-a lăsat din brațe nu are nimic în comun cu ceea ce apără Uniunea Europeană și SUA în R. Moldova: nevoia de a avea un stat în care regulile democratice funcționează la un nivel acceptabil și asta se măsoară prin alegeri democratice.



Ori, din moment ce Plahotniuc a început cu de la sine putere să anuleze alegerile, așa cum a făcut anul trecut la Chișinau și cum a încercat acum prin blocarea instalării unui nou guvern, încercând să anuleze, în mod flagrant, alegerile parlamentare de anul acesta, a arătat că pentru el democrația și alegerile sunt doar niște scheme opționale și nicidecum valori”, a mai adăugat Tomac.