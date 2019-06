Eugen Tomac: PMP semnează Pactul Național pentru o Românie Europeană din convingere! Ne dorim să fim parte la deciziile mari din UE (VIDEO)

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, joi, la semnarea Pactului Național pentru o Românie Europeană, că speră ca mesajul transmis de români la algerile din 26 mai să fi fost înțeles de toți politicienii.

“Am venit să punem semnătura pe acest acord din convingere. Atașamentul nostru față de valori precum democrația, libertatea, pacea și statul de drept, care stau drept temelie pentru UE, sunt valori de nenegociat.

Sper că toți politicienii vor înțelege în mod corect mesajul transmis de români pe 26 mai.

Ne dorim să fim parte la deciziile mari din UE și îmi doresc, domnule președinte, așa cum v-am spus și la consultări, și vom răspunde cu aceeași deschidere ca atunci când, în următoarele luni sau ni, ne veți invita pentru un acord legat de educație, sănătate, chiar și un acord pentru Republica Moldova”, a declarat Eugen Tomac.

