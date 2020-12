Eugen Tomac (PMP): Suntem optimiști până în ultima clipă / Ne vom formula punctul de vedere după rezultatele finale, dar dincolo de orice România are nevoie de o majoritate stabilă creată cât mai rapid (VIDEO)

Eugen Tomac a explicat că rămâne optimist „până în ultima clipă” în ceea ce privește șansele PMP de a atinge în cele din urmă pragul electoral necesar de 5% pentru accederea în viitorul Parlament. Dincolo de orice însă, spune el, „România are nevoie de o majoritate stabilă creată cât mai rapid”.

