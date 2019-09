Eugen Tomac a anunțat, luni, că PMP va susține viitoarea majoritatea parlamentară, fie ca parte din Guvern, fie doar din Parlament, cu condiția ca următorul Guvern al României să înființeze un Minister pentru Relația cu Republica Moldova, „cel de-al doilea stat românesc”.



„Condiția pentru ca PMP să participe la o eventuală majoritate guvernamentală, într-un eventual cabinet, este ca statul român, în acord cu Rezoluția adoptată de Parlamentul European, să aibă curaj să înființeze un Minister pentru Relația cu Republica Moldova. Credem că avem suficientă expertiză și ne dorim ca Guvernele viitoare ale României să nu mai aibă rețineri în a aborda cu mai mult curaj această chestiune, ce ține de interesul național al României. Vom susține orice Guvern, fie parte din el, fie doar susținut în Parlament - e o chestiune pe care o va decide partidul în forurile sale statutare, care va avea curaj să înființeze un Minister pentru Relația cu Republica Moldova.



Vorbim despre relația statului român cu patru milioane de români, parte din ei deznaționaliazți, dar există toate premisele și există precedent și în Europa și nu numai, prin care se creează asemenea structuri la nivel guvernamental, care urmăresc implementarea unor politici de apropiere a celui de-al doilea stat românesc de România”, a declarat Eugen Tomac.



Declarația liderului PMP vine în contextul în care Eugen Tomac a precizat că a discutat cu liderii politici din Opoziție, printre care și Ludovic Orban, președintele PNL, referitor la depunerea moțiunii de cenzură. Toți senatorii și deputații PMP au semnat documentul și vor vota pentru ca „Guvernul Dăncilă să plece imediat”.



Uniunea Europeană recunoaște în premieră că, în iunie 1940, în urma pactului Ribbentrop- Molotov, teritorii ale României au fost ocupate și anexate, dar niciodată returnate, a mai precizat eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.