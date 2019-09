Eugen Tomac (PMP): Tăriceanu și Ponta să semneze moțiunea dacă vor să demonstreze că sunt în Opoziție. Probabil că vom dezbate documentul săptămâna viitoare (VIDEO)

Eugen Tomac, președintele PMP, a afirmat duminică, în direct pe B1TV, că ALDE și Pro România trebuie să semneze moțiunea de cenzură dacă vor, în mod real, să demonstreze că sunt în Opoziție.



În acest context, liderul PMP a recunoscut că a purtat o serie de discuții cu omologul său de la PNL și a precizat că liberalii pregătesc un document pentru debarcarea Guvernului, care va fi „probabil” dezbătut în săptămâna care urmează.



„Da, am avut, în cursul acestei săptămâni, o întâlnire cu domnul Ludovic Orban legată de moțiune. Știm că ei pregătesc un document, pe care probabil îl vom dezbate săptămâna viitoare. Realitatea este însă una cât se poate de clară. Plecarea ALDE din Guvern obligă premierul să vină în Parlament, iar dacă partidul condus de Victor Ponta și de Călin Popescu-Tăriceanu vor în mod real să demonstreze că sunt în Opoziție, trebuie să vină să își pună semnăturile pe această moțiune, pe care o inițiază PNL”, a declarat Eugen Tomac, în emisiunea moderată de Andrei Bădin.



Întrebat ce crede despre poziția lui Victor Ponta, în contextul în care președintele Pro România a afirmat anterior că nu-l dorește pe Ludovic Orban premier, Eugen Tomac a răspuns: „Politica nu este facultativă. Aici e o chestiune de negociere politică și ține de capacitatea partidului, care are cele mai multe mandate din Parlament din Opoziție, dacă este capabil să convingă partidele declarate în Opoziție cu Guvernul să suțină un nou cabinet. Eu sunt de părere că, înainte de a o da jos pe Dăncilă, care oricum nu mai are susținere și nu poate să rămână la Palatul Victoria, să găsim și un compromis pentru un nou cabinet, pe care să venim să-l prezentăm românilor”.

