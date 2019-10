Eugen Tomac (PMP): Theodor Paleologu intră în turul 2 al prezidențialelor. Dacă Dan Barna are capacitatea să pună pe primul loc interesul țării și i se alătură, o lăsăm pe Dăncilă în afara cursei

Eugen Tomac, liderul PMP, îl vede pe Theodor Paleologu în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din noiembrie, în condițiile în care el consideră că Dan Barna este nepotrivit pentru electoratul căruia i se adresează USR-PLUS.



„Paleologu în turul doi. Încă din prima clipă, Theodor Paleologu a subliniat că intrarea în cursa pentru prezidențiale a lui Dan Barna este nepotrivită pentru electoratul pe care îl vizează, catalogând decizia drept o eroare de casting pentru liderii USR și PLUS. În primul rând, pentru că nu are suficientă experiență pentru această poziție în statul român.



Evaluarea lui Theodor Paleologu s-a dovedit a fi extrem de corectă, cu atât mai mult cu cât în spațiul public au apărut dovezi care îl vulnerabilizează și mai mult pe candidatul Dan Barna.



Candidatul USR-PLUS nu se ridică la nivelul așteptărilor electoratului pe care îl vizează, acești oameni idealiști își vor îndrepta votul către un candidat fără probleme de integritate, cu experiență politică și diplomatică relevantă și cu un profil intelectual bine conturat. În mod cert, Theodor Paleologu este cel mai curat, mai onest și mai pregătit candidat înscris în această competiție electorală”, a scris, sâmbătă, Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.



În acest context, Eugen Tomac l-a invitat din nou pe Dan Barna „să vină lângă Paelologu”, dacă „are capacitatea de a pune interesul țării mai presus de interesul personal sau de grup”. Totodată, liderul PMP a lansat un apel către votanții USR-PLUS să voteze Theodor Paleologu în noiembrie.

„Ne găsim într-un moment important al campaniei electorale. Fac un apel către votanții USR și liderii Alianței USR- PLUS, să îl susțină pe Theodor Paleologu în cursa pentru Președinția României. Dacă Dan Barna, un om nou în politică care a făcut mari progrese, dorește în mod real să demonstreze că are capacitatea de a pune interesul țării mai presus de interesul personal sau de grup ar accepta să vină lângă Paleologu. Atunci, în mod sigur, Dăncilă neconflictuala nu va intra în turul doi și am putea scrie istorie pentru aceasta țară”, a adăugat Eugen Tomac.