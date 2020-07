Eugen Tomac (PMP): Traian Băsescu are forța de a obține cel de-al treilea mandat de primar general al Capitalei. Nu-i face față nimeni în nicio dezbatere (VIDEO)

Președintele PMP, Eugen Tomac, susține că Traian Băsescu are șanse reale să obțină un al treilea mandat de primar al Capitalei și acuză că faptul că celelalte partide de dreapta nu își doresc o alianță cu PMP în perspectiva alegerilor locale reprezintă ”un sabotaj direct” la adresa lui Nicușor Dan.

”Președintele Băsescu este liderul politic care a spus că dacă vrem, în mod real, să primenim administrația, să trimitem PSD în opoziție totală, în Capitală, trebuie să facem o alianță, iar cel mai potrivit candidat, din punctul nostru de vedere, era Nicușor Dan. Din nefericire, din calcule politice absolut meschine, cei din USR nu-și doresc ca Nicușor Dan să câștige Primăria Capitalei și se știe acest lucru. De aceea a și plecat din USR, pentru că exista o diferență de opinii puternică între Nicușor Dan și cei care conduc USR astăzi. Uitați-vă că în plină perioadă de discuții, lideri de vârf ai USR au început să atace PMP. Ce mesaj mai prost poți da față de posibili aliați atunci când e nevoie de luciditate și de rațiune? Oamenii ăștia vin și aruncă cu noroi, gratuit.

Obiectivul lor a fost să creeze disensiuni în București. Eu nu știu cum colegii din PNL au acceptat atâtea compromisuri gratuite. Un partid, când își dorește în mod real să obțină victorii, face compromisuri. Iar aici era nevoie de luciditate, de o alianță, cu o listă comună la Consiliul General, cu candidați bine pregătiți, cu șanse reale la toate sectoarele”, a declarat Eugen Tomac, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudor Barbu.

În acest context, liderul PMP este de părere că fostul șef al statului îi poate convinge pe locuitorii Capitalei că este cel mai pregătit să conducă Bucureștiul în următorii patru ani.

"Președintele Traian Băsescu are forța de a obține cel de-al treilea mandat de primar general al Capitalei. Nu-i face față nimeni în nicio dezbatere. Are forța și capacitatea de a convinge cetățenii Municipiului București că este cel mai pregătit și cel mai potrivit pentru poziția de primar general al Capitalei. Nu a venit cu această linie politică din prima clipă, ci a spus un lucru de bun-simț, că pentru a primeni administrația din Capitală, avem nevoie de o alianță.

Când nici PNL nu visa să-l susțină pe Nicușor Dan, iar USR transmitea mesaje extrem de clare că nu își dorește o candidatură a lui Nicușor Dan, singurii care, în mod onest, i-am garantat susținerea, am fost noi, cei din PMP. (...) Eram pregătiți de orice compromis pentru a merge mai departe. Nu se dorește acest lucru și este un sabotaj direct la adresa lui Nicușor Dan”, a mai spus Eugen Tomac.

Anterior, într-o intervenție telefonică în cadrul aceleiași emisiuni, fostul președinte Traian Băsescu a declarat că există 95% șanse să candideze pentru funcția de primar general al Capitalei împotriva Gabrielei Firea și a lui Nicușor Dan.

