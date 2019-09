Eugen Tomac (PMP): UE a recunoscut în premieră că, în iunie 1940, teritorii ale României au fost ocupate și anexate, dar niciodată returnate. Două amendamente esențiale, propuse de Traian Băsescu (VIDEO)

Uniunea Europeană recunoaște în premieră că, în iunie 1940, în urma pactului Ribbentrop- Molotov, teritorii ale României au fost ocupate și anexate, dar niciodată returnate, a anunțat eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP.



„S-a adoptat această Rezoluție, cu privire la pactul Ribbentrop-Molotov, prin care a fost condamnat pentru prima dată de UE pactul Ribbentrop-Molotov, dar în mod special efectele produse de acesta. Să nu uităm că dacă n-ar fi existat acest pact, n-am fi avut cel de-Al Doilea Război Mondial, n-am fi avut Holocaust, n-am fi avut comunism în Europa de Est”, a afirmat Eugen Tomac.



Liderul PMP a subliniat că, printr-un amedament introdus de fostul președinte Traian Băsescu, UE recunoaște, în cadrul Rezoluției, că provincii românești au fost ocupate și anexate ca urmare a pactului dintre administrația nazistă a lui Hitler și cea bolșevică a lui Stalin.



„Contribuția noastră și când mă refer aici la contribuția noastră, vreau să fiu foarte clar înțeles. Președintele Băsescu a propus două amendamente importante, care au fost acceptate cu o largă majoritate pentru această Rezoluție. Aici veți vedea la punctul C) că există precizarea clară, și anume că în iunie 1940, în urma pactului Ribbentrop-Molotov, au fost ocupate și anexate părți din România și nu au fost niciodată returnate”, a adăugat Eugen Tomac.



Președintele PMP a explicat că, din punct de vedere al interesului național, valoarea acestei Rezoluții este uriașă pentru România.



„Subliniez încă o dată. Este pentru prima oară când, la nivel european, se recunoaște clar că părți din România au fost anexate și nu au fost returnate niciodată. Sunt consecințe ale pactului Ribbentrop-Molotov, pact condamnat la nivelul UE, iar acest amendament la Rezoluție a fost propus de președintele Băsescu. Este esențial să știm acest lucru și subliniez că valoarea acestei Rezoluții, din punctul de vedere al interesului României, este uriașă. Pentru că, pe deo parte, este recunoscut un adevăr pe care îl știm cu toții - a existat o largă majoritate, care a votat această Rezoluție, foarte puțini europarlamentari s-au opus - și de asemenea, a mai existat un punct pe care l-a introdus președintele Băsescu, și anume că UE condamnă toate manifestările și propagarea ideologiilor totalitare, precum nazismul și stalinismul”, a mai declarat Eugen Tomac.

