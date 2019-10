Eugen Tomac (PMP): 'Un eșec al moțiunii de cenzură ar însemna că pur și simplu ne pierdem mințile. S-o mai menții pe Dăncilă acum la Palatul Victoria arată a trădare'

Liderul PMP, Eugen Tomac, consideră că moțiunea de cenzură îmmpotriva Guvernului, ce va fi depusă marți de PNL, are șanse mult mai mari să treacă față de ultimele tentative.

„În mod sigur, există premise mult mai mari decât în alte situații de a da jos Guvernul (...), însă eu sunt prudent în continuare, pentru că am asistat de multe ori în Parlament la discursuri anti-PSD din partea multor foști lideri PSD, dar care ulterior și-au schimbat sau și-au mai nuanțat poziția. Însă la ora actuală, politic și matematic, există acest număr necesar de voturi, pentru a trimite Guvernul Dragnea 3 acasă (...) Un eventual eșec ar însemna că pur și simplu ne pierdem mințile, am intrat într-o zonă în care nu mai vedem totul decât în culori politice și în orgolii mărunte. S-o mai menții pe Dăncilă acum la Palatul Victoria arată a trădare. Cred că există șanse ca moțiunea să treacă. În caz contrar, vom fi priviți cu foarte multă neîncredere de către cetățeni”, a declarat Eugen Tomac, pentru RFI.

Liderul PMP susține, însă, că alegerile anticipate nu pot avea loc în România.

„Nu ne este teamă de alegeri anticipate (...), însă nu se poate organiza, din păcate, o repetare mai devreme de termen a alegerilor parlamentare. CCR a spus foarte clar în 2012 că alegerile parlamentare nu pot fi comasate cu alegerile locale, pentru că ar fi induși în eroare cetățenii. Prin urmare, nu cred că alegerile anticipate pot avea loc în România, din rațiuni ce țin și de calculele parlamentarilor, bineînțeles”, a adăugat Tomac.