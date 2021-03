Eugen Tomac (PMP): Vlad Voiculescu, o catastrofă. Nu se poate să rămână sănătatea pe mâinile unui om care nu e capabil s-o gestioneze (VIDEO)

Cea mai problemă a noastră la ora actuală este că nu sunt efectuate suficiente teste pentru depistarea cazurilor de infecție cu SARS-CoV-2, a declarat eurodeputatul PMP Eugen Tomac, miercuri seară, pe B1 TV, spunând despre actualul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, că este „o catastrofă” și că nu este capabil să gestioneze sănătatea publică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.