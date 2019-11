Tomac: Am votat alături de comunitatea românească din Valea Timocului, pentru a atrage atenția asupra obligației pe care o avem de a nu-i abandona pe românii de aici (VIDEO)

Eugen Tomac a votat la Consulatul General al României de la Zaječar, Serbia, la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Liderul PMP a precizat că a vrut astfel să atragă atenția asupra obligației pe care o are statul român față de comunitatea românească din Valea Timocului

Tomac a insistat că președintele României trebuie să fie alături de comunitățile românești de peste granițe, care luptă pentru a-și apăra identitatea.

„Am votat astăzi la Consulatul General al României de la Zaječar, Serbia. Am ales să fiu alături de comunitatea românească din Valea Timocului invitat fiind la un eveniment, dar și pentru a atrage atenția asupra obligației pe care o avem de a nu-i abandona pe românii de aici.

Președintele României trebuie să își îndrepte atenția și către cei care sunt nevoiți să lupte pentru a-și apăra identitatea, cultura și tradițiile românești.

România este model în ceea ce privește respectarea drepturilor minorităților, iar președintele trebuie să se asigure ca și românii să aibă parte de același tratament în alte state”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.

