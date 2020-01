Eugen Tomac: Prioritățile PMP rămân revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin și extinderea rețelei de gaze către toate comunitățile locale din România

Prioritățile PMP rămân organizarea alegerilor în două tururi de scrutin și implementarea programului național de extindere a rețelei de gaze către toate comunitățile locale din întreaga țară, a afirmat Eugen Tomac, liderul formațiunii.

„Am avut ieri, la Drobeta Turnu Severin, o ședință de lucru foarte utilă cu echipa PMP din Oltenia.

La invitația colegilor din PMP Mehedinți, împreună cu noul nostru coleg deputatul Ion Cupă, am reușit să strângem rândurile și să ne pregătim foarte serios de alegerile locale.

Prioritatea noastră rămâne organizarea alegerilor în două tururi de scrutin și implementarea programului național de extindere a rețelei de gaze către toate comunitățile locale din întreaga țară.

Am inaugurat, cu acest prilej, și noul sediu al Organizației Municipale Drobeta Turnu Severin, unde împreună cu colegii Ioana Constantin, Catalin Bulf, Nicu Davitoiu, Razvan Rosca, Vanina Badea și președinta organizației Ramona Cupă am organizat o conferința de presă in care ne-am prezentat obiectivele pentru următoarea perioada.

Sunt absolut sigur că atât PMP Dolj, Gorj, Mehedinți, cât și greu încercatul județ Olt vor intra in campanie cu candidați bine pregătiți in toate localitățile, pentru ca obiectivul «PMP +10» să fie atins și in Oltenia!

Le urez mult succes tuturor colegilor care în această perioadă fac ceea ce trebuie pentru a reuși!”, a scris Eugen Tomac, duminică, pe Facebook.