Eugen Tomac: Relația dintre stat și biserică trebuie tratată cu foarte multă responsabilitate. Să nu le lăsăm teren liber populiștilor pentru că putem avea o problemă serioasă în societate (VIDEO)

Președintele PMP, Eugen Tomac, susține că, mai ales în această perioadă extrem de dificilă, relația dintre stat și biserică ar trebui să fie una extrem de echilibrată și bazată pe comunicare pentru a nu se ajunge la tensiuni nedorite în societate. Tomac a făcut aceaste precizări luni seară, pe B1 TV, în contextul controverselor legate de slujba de la peştera Sfântului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin din județul Constanța, care a avut loc luni. La ceremonie au luat parte și oameni din afara localității, deși este interzis, aceasta fiind una dintre restricțiile impuse pe fondul pandemiei de coronavirus.

”Trebuie să respectăm regulile și eu sunt convins că marea majoritate a preoților sunt de acord și nu cred că există un curent atât de puternic împotriva ideii de a nu respecta regulile în biserică. Traversăm o perioadă foarte dură, o tensiune în societate cum n-a mai existat demult, pentru că pe lângă această criză de sănătate ne-a venit pe cap și o criză economică. Această nesiguranță îi îndeamnă pe oameni să fie extrem de reținuți și prudenți. Credința este extrem de importantă în această perioadă pentru că – că am avut foamete, că a existat război, că am trecut prin comunism, oamenii și-au ținut starea de optimism prin credință. De asta cred că relația dintre stat și biserică, într-un moment atât de tensionat, trebuie tratată cu foarte multă maturitate și responsabilitate. Orice exces naște niște curente populiste care bântuie în foarte multe țări deja, exact pe acest principiu «ne sunt interzise drepturile». Nu ar trebui să le lăsăm teren liber populiștilor pentru că sunt destul de mulți și este suficient să apară unul un pic mai convingător, cu ceva mai multă carte, că vom avea o problemă serioasă în societate și intrăm pe un teren extrem de minat. De asta eu cred că relația dintre stat și biserică, în această perioadă trebuie păstrată sub forma unui echilibru extrem de important penttu că altfel riscăm să naștem tensiuni nefericite”, a declarat Eugen Tomac.

Totodată, liderul PMP a insistat că autoritățile ar trebui să comunice foarte deschis cu cetățenii și să le explice că nu li se interzice să intre în biserică, însă trebuie să respecte regulile de protecție.

”Atât timp cât eu am dreptul să mă duc să-mi iau o pâine de la magazin, ar trebui ca în perioada aceasta de restricții, să li se explice clar oamenilor că nu le interzice nimeni să treacă pragul unei biserici să aprindă o lumânare. Mi se pare o chestiune de bun simț care trebuie explicată pur și simplu, fără a lăsa loc interpretărilor pentru că au existat și multe speculații”, a mai spus Tomac.

Conform autorităților, la slujba religioasă ar fi participat aproximativ 150 de membri ai clerului bisericesc, circa 120 de credincioşi sosiţi individual, 20 de voluntari prezenţi pentru serviciile de catering şi membri ai unei delegaţii creştine sosiţi cu opt microbuze de câte opt locuri.

Pelerinajul a avut loc în contextul în care Tribunalul Constanţa a respins ca neîntemeiată cererea depusă de IPS Teodosie de a fi suspendată decizia Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ce interzice pelerinajele religioase.

