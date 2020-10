Eugen Tomac: „Singurul lucru de care sunt absolut convins e că voi candida şi eu la alegerile parlamentare”

Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, că va candida cu siguranță la alegerile parlamentare. La începutul acestei luni, el anunțase că Partidul Mișcarea Populară va merge pe cont propriu la acest scrutin și se declarase optimist, dat fiind că era mulțumit de scorul obținut de partid la alegerile locale.

Europarlamentarul Eugen Tomac, liderul PMP, a declarat, vineri, că va candida la alegerile parlamentare. El a fost invitat de organizația din Suceava să candideze pe listele de acolo dar, deocamdată, nu știe dacă va accepta invitația.

„Singurul lucru de care sunt absolut convins este că voi candida şi eu la alegerile parlamentare din acest an. Mă gândeam chiar, ca o chestiune de destin, în 2012 am fost ales deputat de Basarabia. Ar fi interesantă o asemenea provocare, să reprezint, de exemplu, Bucovina. Să nu o luaţi ca o chestiune sigură. Doar vreau să le mulţumesc colegilor mei pentru provocare. Mi se pare o chestiune interesantă”, a declarat Eugen Tomac, citat de News.ro.

Acesta a mai precizat că mai sunt alte două filiale care l-au invitat să candideze.

Tomac a dat apoi asigurări că va fi „extrem de implicat şi ataşat de Bucovina”.

„Decizia de a candida la alegerile parlamentare am luat-o mult înainte de a veni acum în Bucovina, la Suceava. Dar e o chestiune care mă onorează”, a mai precizat liderul PMP.

Eugen Tomac: PMP va merge pe cont propriu la alegerile legislative

La începutul acestei luni, președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat că Partidul Mișcarea Populară va merge singur la alegerile parlamentare.

„Pentru alegerile parlamentare, PMP va merge pe cont propriu şi sunt absolut convins că toate obiectivele pe care le-am stabilit în Colegiul naţional vor fi atinse”, a spus Tomac, pe 4 octombrie.

El s-a arătat cu atât mai încrezător cu cât l-au mulțumit rezultatele obținute de partid la alegerile locale din 27 septembrie: „Suntem partidul care, după PSD şi PNL, are cei mai mulţi aleşi locali, lucru care ne onorează. Suntem prezenţi în 23 de consilii judeţene şi cu 5 consilieri în Consiliul General al Municipiului Bucureşti”.

Eugen Tomac a mai spus că înțelege situația deosebită în care se găsește România, din cauza epidemiei de coronavirus, dar insistă că alegerile parlamentare trebuie organizate în decembrie deoarece „democraţia nu poate fi pusă între paranteze”.

Dispute pe tema datei alegerilor parlamentare

Părerea lui Eugen Tomac este împărătășită de PNL și de președintele Klaus Iohannis, care insistă cu organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie.

„O democrație nu funcționează fără alegeri, am mai spus asta și înainte de alegerile locale și am pledat pentru organizarea alegerilor locale și am văzut cu toții că a funcționat rezonabil de bine, nu au fost incidente epidemiologice. (...) Nu putem funcționa cu un Parlament fără puteri depline, așa cum ar fi după 20 decembrie. Nu va mai putea da legi organice”, a declarat șeful statului, la conferința de presă de miercuri.

PSD și nou înființatul Pro România Social Liberal au, însă, altă părere.

„Cred că și dacă, Doamne ferește!, jumătate din populația României va avea COVID, președintele nu va schimba data alegerilor. (...) Gândirea lui Orban e până pe 6 decembrie apoi potopul”, a susținut Victor Ponta.