Eugen Tomac: Sunt adeptul organizării alegerilor parlamentare. Partizanii amânării alegerilor nu au nimic în comun cu preocuparea legată de situația din sănătate (VIDEO)

Președintele PMP, Eugen Tomac, susține că alegerile parlamentare ar trebui să aibă loc pe 6 decembrie, așa cum sunt programate în acest moment. ”Democrația nu poate fi suspendată”, a declarat Tomac, duminică seară, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, precizând că situația epidemologică, așa cum se prezintă în acest moment, permite organizarea scrutinului legislativ. Cât despre politicienii care susțin că alegerile ar trebui să fie amânate până în primăvara anului viitor, Tomac spune că solicitarea acestora nu are legătură cu problema de sănătate publică, ci este doar o încercare de a își prelungi mandatul actual cu câteva luni.

”Partizanii amânării alegerilor nu au nimic în comun cu preocuparea legată de situația din sănătate. În primul rând, unii dintre ei știu că nu vor mai prinde un nou mandat și atunci se agață cu orice preț. Este evident că realitatea de azi nu mai corespunde cu ce am avut după alegerile din 2016. Pe de altă parte, este evident că prioritatea zilei trebuie să rămână protejarea românilor în fața coronavirusului, însă nu ar trebui să fim demagogi, pentru că viața nu se suspendă, democrația nu poate fi suspendată. Trebuie să ne obișnuim cu această situație prin care trecem, să găsim soluții pentru a ne construi un viitor cu această problemă prin care suntemm nevoiți să trecem. Sunt adeptul organizării alegerilor atunci când se pot organiza, pentru că nu avem nicio garanție că peste trei luni, peste șase luni lucrurile vor sta altfel”, a spus președintele PMP.

Totodată, Euge Tomac a precizat că dacă situația îmbolnăvirilor cu coronavirus se va înrăutăți, el nu susține organizarea alegerilor cu orice preț.

”La ora actuală, este evident că ne confruntăm cu un inamic invizibil și nu știm când va apărea un vaccin și cât de rapid vom trece de această situație. Tocmai de aceea cred că România are nevoie de o nouă configurare parlamentară, de un Guvern care să aibă puteri și susținere în Parlament. De un an improvizăm în Parlament, nu există niciun fel de suport și din punctul ăsta de vedere este absolut esențial să avem alegeri. Sigur că dacă lucrurile vor lua o turnură nefericită pe care nimeni nu o poate estima astăzi, bineînțeles că în situații excepționale, alegerile pot fi amânate. Nu sunt adeptul să le facem cu orice preț, dar la ora actuală trebuie să acceptăm că situația este încă ținută sub control de către autorități.

Important este să înțelegem că este absolut necesar să ne protejăm. Dacă nu vom ține cont de aceste recomandări, atunci ne putem izbi de o tragedie și este greu să estimăm astăzi ce costuri poate produce în plus", a mai spus Eugen Tomac.

