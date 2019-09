Eugen Tomac: 'Theodor Paleologu va fi și președintele tuturor moldovenilor. Este un om politic căruia nu ai ce-i reproșa' (VIDEO)

Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri că Theodor Paleologu, candidatul susținut de formațiunea politică în alegerile prezidențiale, va fi și președintele tuturor moldovenilor, unirea Republicii Moldova cu România fiind unul dintre principalele obiective ale PMP.

”Theodor Paleologu va fi și președintele tuturor moldovenilor. Dezideratul care ne-a unit în acest partid este cel al reîntregirii, iar pentru noi este esențial ca acest obiectiv, trasat de președintele Băsescu încă de când era la Cotroceni, să rămână de maximă actualitate. Am decis să susținem un candidat curajos, un om politic căruia nu ai ce-i reproșa, care poate duce România în elita statelor UE”, a declarat Eugen Tomac, la Iași, la evenimentul prin care Theodor Paleologu și-a prezentat candidatura la alegerile prezidențiale.

IMAGINI BOMBĂ CU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! BĂRBAȚII AU RĂMAS ȘOCAȚII CÂND AU VĂZUT-O GOALĂ

”Am luat decizia de a susține un candidat cu șanse reale, um on politic care s-a pregătit o întreagă viață pentru a oferi României tot ce este mai bun. România are nevoie de un președinte bine instruit, de un președinte diplomat, care știe să-i asculte pe români, pentru că, așa cum spune Theodor Paleologu, un bun lider ascultă, ia ce e mai bun de a fiecare. De aceea, eu cred că România merită un nou viitor. Avem nevoie de un nou restart, de aceea mergem în această bătălie electorală cu cel mai bun candidat pe care-l va avea România în următorii ani”, a mai spus Eugen Tomac.

LACRIMI AMARE ÎN SHOWBIZ! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT! ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.