Eugen Tomac: USR este un partid marxist, de stânga, și face un joc extrem de subtil împotriva lui Nicușor Dan. Nimeni nu mai poate învinui PMP că merge pe cont propriu la alegerile locale (VIDEO)

Eugen Tomac a acuzat USR că „face un joc extrem de subtil împotriva lui Nicușor Dan”, atunci când a fost întrebat, sâmbătă, în direct pe B1 TV, de ce nu s-a coagulat o alianță a partidelor anti-PSD pentru Capitală. Deși PNL și Uniunea au ajuns la un consens pentru o formulă electorală comună la alegerile locale din București, PMP nu face parte din această înțelegere, iar eurodeputatul a pus eșecul înțelegerilor chiar pe seama partidului condus de Dan Barna, formațiune despre care spune că „nu are nimic în comun cu valorile de dreapta”, deși așa se revendică, ci este mai degrabă „un partid marxist, de stânga”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.