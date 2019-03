Eugen Tomac, la Chișinău, despre europarlamentare: Voi face o politică de apropiere a Republicii Moldova de România pentru că e un act de dreptate (VIDEO)

Liderul Partodului Mișcarea Populară, Eugen Tomac, a fost prezent, joi, la Chișinău, unde a prezentat viziunea PMP pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.

Acesta i-a asigurat pe cetățenii din Republica Moldova că obiectivul PMP este extinderea Europei și dincolo de Prut, iar singura soluție în acest sens este unirea României cu Republica Moldova.

”Pentru mine, politica legată de Republica Moldova nu este doar o preocupare, este un crez pe care îl promovez în mod constant din convingere. Voi face o politică de apropiere a Republicii Moldova de România pentru că e un act de dreptate. Atât timp cât în partea aceasta a Prutului va exista măcar și un singur om care plânge și își dorește reîntregirea României așa cum a fost ea, eu voi fi pregătit să îl susțin și pe acel singur om și voi lupta și pentru o singură lacrimă, dacă acest lucru va însemna să o luăm de la capăt. (...)

A sosit timpul ca oamenii să privească cu mai multă seninătate spre un viitor care înseamnă o Românie mai mare pentru toți românii și noi pentru acest proiect vom lupta și în Parlamentul european”, a declarat Eugen Tomac, la Chișinău.

