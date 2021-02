Eugen Tomac: Voi sancționa în plenul Parlamentului European discursul inadmisibil al lui Timmermans. Dacă nu schimbă tonul, va da naștere unui curent mult mai agresiv al forțelor extreme (VIDEO)

Eugen Tomac a catalogat drept „inadmisibil” discursul lui Frans Timmermans, după ce vicepreședintele executiv al Comisiei Europene a declarat că speră ca România să prezinte cât mai curând un plan pentru renunțarea totală la cărbune. Eurodeputatul PMP, care a criticat mesajul respectiv și în social media, a intervenit miercuri pe B1 TV, unde și-a nuanțat poziția și a explicat că modul în care pune problema politicianul socialist este „inacceptabil”.

