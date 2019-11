Eugen Tomac votează, vineri, la alegerile pentru Președintele României, în Republica Moldova: „Amintesc că votul anticipat pentru românii din alte state a fost adoptat la propunerea PMP”

Eugen Tomac, liderul PMP, a anunțat, vineri dimineață, că va vota, în cursul aceleiași zile, la alegerile pentru Președintele României. El își va exprima opțiunea electorală, la ora 12:00, la Ambasada României din Republica Moldova.



„Astăzi, la ora 12.00, îmi voi exprima votul la Ambasada României din Chișinău, din strada București, nr. 66. Cu acest prilej, voi face și declarații de presă la intrarea in misiunea diplomatică”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.



În acest context, el a reamintit că votul anticipat pentru cetățenii români din diaspora a fost adoptat la propunerea PMP.



„Amintesc că votul anticipat pentru cetățenii români care se afla in alte state a fost adoptat la propunerea Partidului Mișcarea Populară și începând de astăzi, 8 noiembrie, ora 12.00 până duminica, 10 noiembrie, ora 23.59, se poate vota in toate cele peste 835 de secții de votare deschise in afara României”, a conchis Eugen Tomac.