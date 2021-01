Europarlamentarul Cristian Bușoi cere demisia președintelui ANRE, Dumitru Chiriță: "În viitorul apropiat trebuie să discutăm despre cum funcționează instituția în sine"

Europarlamentarul Cristian Bușoi a cerut marți seara, demisia actualului președinte ANRE, Dumitru Chiriță, în timpul unei intervenții telefonice pentru B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat. Crisitan Bușoi a criticat conducerea ANRE pentru că nu a informat la timp populația în legătură cu riscul ca prețul la energie ar putea să crească pentru unii consumatori casnici care nu își aleg un furnizor după data de 1 ianuarie:

“Cred că e clar pentru toată lumea și lucrurile sunt evidente. Ar fi trebuit să facă o campanie mult mai articulată, mult mai bine susținută, înainte de termenul de 1 ianuarie, în care să îi informeze pe consumatori, pe cetățeni despre ceea ce se va întâmpla după 1 ianuarie, despre neceitatea de a-și alege un furnizpr, că vor intra pe piața concurențială. Toate aceste lucruri nu s-au întâmplat din păcate și foarte mulți români au aflat despre aceste noi reguli după data de 1 ianuarie și sunt dezavantajați pentru că nu știu, nu au timpul necesar, nu au ghidajul pentru a lua cea mai bună decizie pentru bugetul propriu al fiecărei familii”, a declarat Cristian Bușoi.

Europarlamentarul a mai precizat că ANRE nu a acționat în interesul consumatorilor:

“Mulți experți s-au pronunțat și au criticat această intenție. Au explicat că acest proiect de Ordin îi ține captivi pe consumatori și îi avantajează pe cei care sunt deja într-un contract și vor primi o ofertă mai bună, dezavantajând furnizorii care vin cu prețuri mai competitive. Toate aceste lucruri sunt fatorate faptului că ANRE nu își face treaba, rolul de reglementator, nu acționează în interesul consumatorilor. De altfel sunt multe lucruri în neregulă. Trebuie să se asume o responsabilitate. Cred că ar trebui să își depună mandatul actualul președinte. În viitorul apropiat trebuie să discutăm despre cum funcționează instituția în sine”, a precizat Cristian Bușoi.

