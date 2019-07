Europarlamentarul Siegfried Mureşan cere INTERVENȚIA FERMĂ a Guvernului: Să negocieze o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene. România are șansa de a obține un portofoliu foarte important

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan face apel la Guvern să negocieze o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene. Într-un mesaj publicat pe Facebook, vicepreşedintele Grupului Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European precizează că Executivul de la București ar trebui să profite de conjunctura favorabilă din acest moment pentru ca țara noastră să obțină un portofoliu important în viitoaerea Comisie Europeană.

Mureșan se referă astfel la faptul că echilibrul geografic cere ca Europa de Est să aibă funcții importante în CE, iar România, a doua cea mai mare țară din estul Europei nu a avut până acum niciodată o funcție de vicepreședinte al Comisiei.

”Cer Guvernului României să negocieze o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene, având în vedere conjunctura favorabilă.

România are șansa de a obține un portofoliu foarte important în viitoarea Comisie Europeană, având în vedere conjunctura europeană favorabilă țării noastre.

Vedem cum, săptămâna aceasta, în toate funcțiile importante din Uniunea Europeană au fost desemnați candidați din statele membre vechi, din vestul Europei. Germania a primit președinția Comisiei Europene, Belgia, președinția Consiliului European, Italia, președinția Parlamentului European, Franța a primit conducerea Băncii Centrale Europene, iar Spania, funcția de Înalt Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate.

De aceea, dacă va trece de votul Parlamentului European, președintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va avea obligația de a balansa acest dezechilibru geografic în interiorul Comisiei Europene, adică să acorde portofolii importante nouă, țările din Europa de Est. Inclusiv președintele în funcție al Consiliului European, Donald Tusk, a subliniat ieri nevoia ca Europa de Est să primească funcții-cheie la nivel european.

În plus, începând cu extinderea Uniunii Europene către Europa de Est, la 1 mai 2004, țările din regiune au deținut în permanență funcții de vicepreședinți în cadrul Comisiei Europene. Estonia a avut de trei ori funcția de vicepreședinte, Slovacia, de două ori, iar Bulgaria și Letonia, câte o dată.

Această conjunctură favorabilă - faptul că echilibrul geografic cere ca Europa de Est să aibă funcții importante în noua Comisie Europeană, faptul că, de la extinderea din 2004, Europa de Est a avut mereu vicepreședinți în Comisie și faptul că România nu a avut încă nicio funcție de vicepreședinte al Comisiei, deși este a doua cea mai mare țară din Est - obligă Guvernul României să negocieze o funcție de vicepreședinte al Comisiei Europene pentru țara noastră.

La nivelul Parlamentului European, noi, europarlamentarii români, am obținut funcții de conducere datorită votului acordat de alegători, dar și pentru că ne-am demonstrat competența în fața colegilor și am știut să negociem. Așadar, se pot obține funcții importante pentru România la nivel european, în plus, toate argumentele de mai sus sunt de partea noastră!”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.