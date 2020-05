Examenele finale, în condiții de maximă siguranță în Sectorul 4 al Capitalei. Primarul Daniel Băluță dă asigurări că autoritățile sunt pregătite să apere elevii de COVID-19 pe cât posibil (VIDEO)

În contextul pandemiei de coronavirus, autoritățile fac ultimele pregătiri pentru desfășurarea examenelor naționale în condiții de maximă sigurață. Vorbim despre circuite delimitate pentru fluxurile de elevi, dar și de săli de clasă reamenajate și dotate corespunzător, potrivit B1 TV. Primaria Sectorului 4 din Capitală a întreprins măsurile anti-coronavirus necesare, iar edilul Daniel Băluță dă asigurări că atât Evaluarea Națională, cât și Bacalaureatul vor fi susținute la standarde sanitare și de igienă cât mai înalte.



În curând, elevii vor susține examenele naționale, iar autoritățile locale din Sectorul 4 al Capitalei se apropie de finalizarea implementării măsurilor de siguranță necesare. Mai exact, toate unitățile de învățământ din sector au fost din nou igienizate și dezinfectate, iar la intrarea în școli au fost montate tuneluri ultramoderne de dezinfecție.



„În ultimele trei săptămâni, Sectorul 4 a întreprins toate măsurile necesare pentru a asigura posibilitatea tunelelor de dezinfecție pentru a realiza traseele de intrare, respectiv de ieșire din interiorul școlilor. Ne-am asigurat, de asemenea, că în privința materialelor de igienă nu lipsește absolut nimic. Ne-am asigurat, de asemenea, că avem substanțe biocide, substanțe virucide. Nu lipsește absolut nimic, nici în sălile de clasă, nici la intrarea în școli. Suntem pregătiți să facem termoscanare și, grație eforturilor pe care și celelalte instituții ale statului le-au făcut, în fiecare școală va fi, în momentul deschiderii, câte un cadru medical. Așadar, am asigurat toate premisele ca această parte extrem de importantă în pregătirea examenelor de capacitate, respectiv pregătirea Examenului de Bacalureat să se desfășoare în condiții de siguranță”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 al Capitalei.

De asemenea, elevii și cadrele didactice vor primi măști medicale, pentru a spori gradul de protecție, și li se va măsura temperatura la intrarea în școli.

