Examenul de BAC din 2020, an electoral major, fără două condiții de corectitudine: Ministerul Educației scoate obligația corecturii încrucișate între județe și cea privind formarea profesorilor corectori

Ministerul Educației desființează oficial corectarea încrucișată între județe a lucrărilor realizate de elevi la Bacalaureat, procedură ce era introdusă de Sorin Cîmpeanu în 2015 și avea ca scop reducerea fraudelor și a acuzațiilor de mită pentru corectură, relatează edupedu.ro.



În plus, potrivit aceluiași set de reguli, care a fost introdus în Monitorul Oficial și vizează examenul „maturității” din 2020, Ministerul mai elimină obligativitatea ca profesorii care evaluează lucrările și pun notele la BAC 2020 să fi fost formați înainte, ca evaluatori.



Publicația scoate în lumină că anul 2020, în care Bacalaureatul se va desfășura fără aceste două condiții, este un an electoral major, cu miza locală și parlamentară.



Ordinul privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2020 care vine cu modificările acestea a fost publicat vineri seară în Monitorul Oficial, sub semnătura ministrului interimar al Educației, Daniel Breaz.