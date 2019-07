EXCLUSIV ONLINE // Irena Boclincă, cunoscută publicului ca sosia premierului Viorica Dăncilă, a acordat un interviu în exclusivitate pentru B1.ro, în care a povestit cum i-a venit ideea de a o parodia pe Premierul României.

"O doamnă drăguță, simpatică, pe ici, pe colo cu mici probleme", a fost caracterizarea pe care actrița, originară din Chișinău, i-a făcut-o premierului României. "Îmi este foarte greu să vorbeasc ca doamna, deoarece trebuie să mă gândesc să greșesc", a mai spus actrița Irena Boclincă despre pregătirea personajului Dăncilă.

Mai mult, actrița a dezvăluit și cum se pregătește pentru rol, ce sacrificii a făcut și dacă va mai continua sau nu să parodieze acest personaj. Iată, integral, pasajul în care Irena Boclincă povestește cum a luat naștere personajul Viorica Dăncilă.

