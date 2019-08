EXCLUSIV // Demoralizare totală în PSD, după deciziile de neînțeles din ultima perioadă luate de conducerea partidului. Iar lovitura de grație a venit miercuri seara, când după discursul extrem de dur al președintelui Klaus Iohannis și refuzul tranșant de a numi miniștrii propuși de Dăncilă, premierul a ales să aibă doar o replică firavă, spunând ca și concluzie că va merge cu noul Guvern în Parlament, așa cum a cerut șeful statului.

Deși în partid demobilizarea e mare, foarte mulți lideri fiind extrem de nemulțumiți de modul de comunicare de la vârful partidului, oficial, baronii PSD vor să pară trup și suflet alături de premierul Viorica Dăncilă. Vineri și sâmbătă urmează o întâlnire decisivă la Constanța, unde, cel puțin teoretic, liderii social-democrați ar trebui să decidă calea de urmat în perioada următoare. Numai că, având în vedere pleiada de consilieri din jurul lui Dăncilă, e greu de crezut că se va schimba ceva radical. Ică Voinea, Anton Pisaroglu sau Cristian Burci par personaje depășite de importanța politică a momentului actual, încercând doar cu disperare de a mai păstra încă o perioadă privilegiile puterii.

B1.ro a stat de vorbă cu mai mulți lideri sau baroni PSD, pentru a puncta starea de spirt oficială din partid. Iată răspunsurile acestora, după rafalele trase de Iohannis miercuri seară:

Bădălău a auzit că Opoziția taie pensiile...

"După doi ani de Guvernare totuși partidul asta a făcut lucruri extrem de bune. Acum că există situația asta și partenerii noștri gândesc altfel, cred că trebuie să mergem în Parlament să spunem ce am realizat și Parlamentul, care îi reprezintă pe oameni, să spună ce decide mai departe. Cred că contează foarte mult ceea ce a făcut Guvernul pentru țara asta, ce vor parlamentarii cu jocurile politicianiste e cu totul altceva. Și aici nu-i decât un joc pur și simplu politic.

Eu m-aș bucura ca cei care vor să vină la guvernare, să vină cu un program să spună, ce vor să facă. Ce am auzit până acum este că taie pensiile, numai lucruri rele, să vină să ne spună și cu toată plăcerea mergem înainte. Din păcat,e vis-a-vis de ministerul Justiției, România avea ocazia să aibă un om extrem de bine pregătit în fruntea Ministerului Justiției. Din păcate am ratat-o, nu am înțeles de ce a fost respingerea, pentru că domnul președinte trebuie să respingă vis-a-vis de capacitate, habar nu am care au fost criteriile. România avea o șansă mare, și ceilalți, domnul Valeca este profesor universitar, nominalizările au fost extrem de bune. Fifor a primit nominalizare ca vice-premier și nu primește ca Ministru de Interne, foarte curios, a fost o chestie pur politică", a declarat Niculae Bădălău, președintele PSD Giurgiu.

Mang și Stroe o laudă pe Dăncilă

Ioan Mang este convins că PSD va reuși să păstreze puterea. "Reacția președintelui, care nu a respectat niciodată constituția, nu e o mirare. Oricum Guvernul cade sau ministrul își pierde mandatul doar prin moțiune de cenzură. Se putea merge direct în parlament, dar noi am sperat până în ultima clipă că poate își revine domnul președinte și nu intervine cu bocancii și peste justiție și peste tot. Noi vom continua procedurile așa cum prevede Constituția", spune președintele PSD Bihor, Ioan Mang.

"Vreau să spun doar atât, doamna președinte Viorica Dăncilă a consultat Comitetul Executiv Național înainte de a lua aceste decizii. Am susținut în Comitetul Executiv Național deciziile doamnei Dăncilă și o susțin în continuare pe doamna președinte. În ceea ce privește alte puncte de vedere, după Comitetul Executiv Național de sâmbătă", a declarat pentru B1.ro Felix Stroe, președintele PSD Constanța.

Maricel Popa dă vina pe Tăriceanu

Președintele PSD Iași spune că decizia lui Călin Popescu Tăriceanu este un gest pueril, acesta fiind cunoscut ca un fervent susținător al Vioricăi Dăncilă.

"Deciziile le discutăm în partid, în CEX și mâine și poimâine ne vom întâlni. Nu credeam așa ceva și nimeni nu a crezut că domnul președinte, încălcând Constituțiam, refuză toate propunerile. Nu era nici previzibilă fuga domnului Tăriceanu, nu suntem în criză, dar ceea ce s-a întâmplat nu este normal, într-o democrație nu se face așa ceva. Motive puerile, trebuie să ne gândim pentru ce ne-au ales cetățenii, pentru a dezvolta comunitățile locale și proiecte mari. Ceea ce s-a întâmplat acum, domnul Tăriceanu nu s-a gândit la dezvoltare, ci la interese minore, al unui grup mic. Programul de Guvernare dumnealui la aprobat, trebuia acum 3 ani să nu fie de acord", spune Maricel Popa, președntele PSD Iași.

Președintele a anunțat miercuri că repinge toate propunerile de miniștri înaintate de Viorica Dăncilă și i-a cerut acesteia să meragă în parlament pentru votul de restructurare guvernamentală și confirmarea susținerii ca partid aflat la putere.