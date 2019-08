EXCLUSIV // Concurență mare în USR pentru șefia partidului, dar și pentru cele 24 de locuri din Biroul Național al USR. Principalul contracandidat al lui Dan Barna la șefia formațiunii politice, Cosette Chichirău, iese la atac într-o declarație pentru B1.ro. Aceasta susține că momentul ales pentru alegerile interne nu este oportun și poate dăuna imaginii partidului. Campania, care va dura până la finele lunii august, poate adânci divergențele de opinii dintre grupările din interiorul partidului.

„Este o decizie pe care a luat-o conducerea partidului, opoziția să zic așa, în care mă aflu și eu, a propus amânarea alegerilor până după prezidențiale, tocmai pe motivul asta, am zis hai să tragem toți, evident că toți tragem ca Dan Barna să aibă un scor cât mai bun, să câștige președinția și atunci o campanie internă părea că mai ia din această energie, însă în biroul național votul dat a fost de 11 la 10. Barna și echipa lui au votat să nu se amâne alegerile, 10 oameni au votat să se amâne alegerile.

Ăsta este contextul în care funcționăm, încercăm să împingem în față cei mai buni oameni chiar și în acest context și eu cred că vom reuși. Pentru noi este importantă democrația, mai importantă decât puterea, președintele USR ar trebui să fie mai loial ideii de democrație decât ideii de putere. Este mult mai important să avem o competiție directă și o competiție cât mai onestă, pentru că toate partidele au fost la putere, mulți oameni au fost la putere, dar nu au reușit să impună în România un sistem democratic, un sistem lipsit de corupție.

Singura garanție pe care USR o poate oferi, pe care un lider USR o poate oferi, este așa cum ar trebui să fie toți ceilalți, adică un om democratic. Un om care pune principiile mai mult decât funcțiile, un om care pune democrația internă mai presus decât puterea”, a declarat Cosette Chichirău pentru B1.ro.

Întrebată fiind dacă Dan Barna încearcă să își consolideze poziția în partid prin aceste alegeri deputatul USR a declarat: „Dacă nu îi era frică de opoziția din partid amâna alegerile, mă gândesc, sau făcea alegeri interne înainte să fie desemnat prezidențiabil. Eu așa mă gândesc.”

Despre tensiunile din interiorul partidului Cosette Chichirău spune că sunt generate doar de competiție și respectarea sistemului democratic prin care se iau deciziile.

„Nu există tensiuni în partid, e o competiție pură, exact ca atunci când se aleargă un maraton, cineva câștigă, cineva iese pe locul doi. USR este un partid democratic, noi vrem să avem cei mai buni oameni în funcțiile de conducere, să avem cei mai buni oameni în comisiile de politici publice, deci faptul că există o competiție nu înseamnă că există tensiuni.

Echipa pe care o promovez nu are o ierarhie clară, nu ne place lucrul asta, nu suntem partid de „tătuc”, nu suntem partid de lideri și atunci în echipa pe care o formăm vrem să reflectăm aceste principii de democrație, de dezbatere, de respect pentru ceilalți și pentru calitățile pe care ei le au. Așa că eu și colegii mei în lista pe care noi am făcut-o care se cheamă „Uniți salvăm România” am încercat să facem o echipă de lideri, nu o echipă de followeri, de urmași, de yes meni, și cel puțin eu vreau să mă înconjor de lideri care să fie mai buni ca mine, oameni care să tragă foarte tare, să aibă anduranță, să aibă curaj. Consider că lista pe care sunt eu e de departe cea mai puternică”, a explicat Cosette Chichirău.

USR își alege președintele partidului în septembrie, în ciuda faptului că actualul lider, Dan Barna, a fost deja desemnat candidat al formațiunii la președinție. Principalul contracandidat al lui Barna este Cosette Chicirău. În cursa internă s-au mai înscris şi Liviu David, Alexandru Cristian Surcel și Vișinel Bălan.