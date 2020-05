EXCLUSIV // Cum a încercat USR să plătească chiria pentru sediile partidelor folosind indemnizația parlamentarilor. Dan Barna: "Nu există subînchirieri la momentul de față. AEP ne-a spus că nu consideră subcontractarea ca fiind posibilă"

EXCLUSIV // Mai multe controverse au apărut în spațiul public, în anul 2019, referitoare la modalitatea prin care USR a încercat să plătească chiria pentru sediile de partid, folosind subînchirierea spațiilor parlamentarilor Uniunii pe care le plăteau cu decontul lor de la Parlament direct partidului. În ciuda faptului că parlamentarii USR doreau, astfel, să sprijine financiar partidul sub forma unei donații, pentru că banii proveneau din fondul destinat pentru chiria deputaților și senatorilor, metoda nu era lipsită de nereguli.

De alfel, problema contractelor de subînchiriere a sediilor de către parlamentarii USR a fost intens dezbătută în interiorul partidului. Liderii Uniunii au discutat într-una dintre ședințele de anul trecut despre neregulile în încheierea contractelor. Decizia finală a fost ca subînchirierile să înceteze, chiar dacă s-a avansat și varianta „stornării”.

