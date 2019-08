EXCLUSIV // Va avea opoziția un candidat comun la alegerile pentru Primăria Capitalei? Vor accepta cei de la USR să susțină un candidat precum Nicușor Dan, care pare cel mai bine poziționat în sondaje, având în vedere trecutul controversat dinrte acesta și partid?

Chiar în ziua în care și-a lansat candidatua la prezidențiale, liderul USR, Dan Barna, a lăsat să se înțeleagă că varianta Nicușor Dan candidat reprezintă "o alternativă deschisă". El a făcut declarații în exclusivitate despre acest subiect pentru B1.ro.

"Alernativa e deschisă", a declarat Dan Barna pentru B1.ro, atunci când a fost întrebat dacă Alianța USR - PLUS ar putea susține candidatura lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei. "Noi avem un proces deschis, am agreat cu colegii de la PLUS un proces deschis de candidaturi și USR și PLUS vor avea candidați. Vom avea alegeri primare, astfel încât să ne asigurăm că cel mai bun candidat, omul cu cea mai bună încredere din partea bucureștenilor va fi de altfel și candidatul alianței", a mai spus acesta.

Declarațiile au fost făcute în Piața Universității, unde Barna își lansa oficial candidatura la președinție (Detalii AICI). Lângă acesta se afla și Vlad Voiculescu, proaspăt desemnat de cei de la PLUS drept candidatul formațiunii politice la Primăria Capitalei.

Nicușor Dan a prezentat recent rezultatul unui sondaj realizat în perioada 23-29 iulie în București. Potrivit acestuia, primii doi candidați aflați în preferințele bucureștenilor sunt Gabriela Firea (29%) și Nicușor Dan (28%).