EXCLUSIV ONLINE // Dan Barna a fost ales președinte al Uniunii Salvați România pentru un nou mandat, în urma unui scrutin intern marcat de controverse, care s-a desfășurat online, în perioada 1-5 septembrie, sub umbrela unui soft specializat denumit generic „Zeus”.



Suspiciuni de fraudă, un sistem electronic plin de slăbiciuni, o „recoltă” suspectă de oameni noi, contestații și acuzații - acestea au fost ingredientele unei curse care ar trebui, cel puțin în teorie, să dea tempoul Uniunii în acest start de campanie. B1.RO prezintă câteva dintre semnele de întrebare ridicate în urma evenimentelor din ultimele zile.



Dan Barna, ales cu mult sub 50%+1 din voturi, deși este candidatul formațiunii pentru Cotroceni



Dan Barna este, așadar, relegitimat în fruntea USR de un scrutin, în care a fost votat de doar 6.097 de oameni din numărul total de 16.751 de membri ai Uniunii, adică de o pondere de 36,3%. Prin urmare, noul lider al formațiunii nici măcar nu s-a apropiat de o majoritate absolută, adică de 50%+1.



Ce-i drept, el a reușit să obțină o majoritate simplă, având în vedere că au fost exprimate doar 9.314 de voturi, număr în care scorul obținut de Dan Barna are avea o pondere de 65,75%.



Partidul care militează pentru vot electronic, eșec total în implementarea sistemului pentru propriile alegeri



Un alt lucru interesant de remarcat este că USR, partidul care milita pentru introducerea votului electronic, a avut probleme cu propriul sistem atunci când a venit vorba de alegeri interne.



USR s-a lăudat, în repetate rânduri, că va beneficia de un soft specializat de numărare a voturilor interne. Pe numele său „Zeus”, sistemul ar fi trebuit să elimine suspiciunile de fraudă și, totodată, să întărească democratizarea procesului. Ei, bine, lucrurile n-au decurs tocmai conform planului.



Membri ai USR Iași reclamau că așa-zisul „Zeus” memorează parolele în baza cărora votează persoanele fără adrese de e-mail. Aceasta, în contextul în care filiala moldoveană primise un număr-record de membri noi doar în ultima lună. Întâmplător sau nu, o bună parte dintre nou-veniți nu aveau adrese de e-mail, astfel că erau obligați să voteze după sistemul cu parolă.



Mai exact, oamenii fără poștă electronică primeau un laptop și o parolă, după care își exprimau opțiunea. Totuși, un alt semn de întrebare este dat de faptul că acest vot putea fi schimbat până la închiderea procedurii. Practic, puteai vota astăzi cu Dan Barna, pentru ca mâine să îți îndrepți votul către Cosette Chichirău.



Alegerile interne, prelungite pentru că votaseră prea puțini membri, iar la Iași existau suspiciuni de fraudă



O altă controversă a alegerilor interne din USR a fost prelungirea votului. B1.RO relata că, deși închiderea procesului era planificată pentru marți seara, acesta a fost prelungit cu 48 de ore, până joi, la ora 22:00. Motivul? Nu votaseră suficienți membri astfel încât alegerile să fie validate.



Totuși, prelungirea datei de votare mai avea o altă rațiune, și anume verificarea situației de la Iași, unde existau suspiciuni că alegerea noului lider de partid ar fi fost influențată în favoarea lui Cosette Chichirău de o „recoltă” suspectă de oameni noi, potrivit mai multor surse B1.RO.



Pe un grup intern al USR se reclama că, deși la finalul lunii iulie filiala Iași avea 656 de membri, în luna august au fost adăugați alți 388 de membri (+59%). Ba mai mult, 314 din cei 388 de colegi noi nu aveau adresă de mail (81%), motiv pentru care erau puși în situația de a vota pe sistemul cu parolă, elaborat mai sus.



Contracandidații lui Dan Barna au obținut peste o treime din voturi, deși se presupune că tot partidul îl vrea pe actualul lider USR la Cotroceni



Un alt lucru de scos în lumină ar fi că Alexandru Surucel și Cosette Chichirău, contracandidații lui Dan Barna în cursa internă, au obținut peste o treime de voturile valabil exprimate, deși teoretic toți membrii Uniunii și l-au dorit pe vechiul și noul președinte lansat în cursa prezidențială.



În orice caz, în ciuda presupusei unanimități, Chichirău a obținut 2.907 voturi (31,35% din cele exprimate), iar Alexandru Surucel 269 (2,90%). Un număr de 41 de voturi erau declarate nule, în timp ce opt alegători erau excluși.



Rezultatul alegerilor, anunțat târziu în noapte, la ora 01:00 dimineața



Nu în ultimul rând, ar mai fi de punctat momentul ales pentru a anunța deznodământul cursei interne. Târziu în noapte, la ora 00:45 AM, USR lansa un comunicat de presă, prin care îl dădea câștigător pe Dan Barna.



„Dan Barna reconfirmat președinte al USR cu 65,75% din voturile exprimate.



Felicitări, drag coleg! Sunt mândru că fac parte din #echipaBarna! Împreună mergem spre Cotroceni!



Felicitări Cosette și Alexandru pentru participarea voastră în această competiție!”, a scria deputatul Iulian Bulai, după anunțul privind victoria lui Barna.