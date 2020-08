EXCLUSIV // Daniel Grădinaru, despre situația de la USR Popricani și culisele înlăturării sale: Când am început să spun că persoanele care ”cară poșeta” doamnei Chichirău sunt avansate în funcție, am început să deranjez (FOTO)

Fostul membru USR, Daniel Grădinaru, a explicat, într-o declarație pentru B1.ro, situația de la USR Popricani, motivele pentru care a fost înlăturat de apropiații lui Cosette Chichirău și cum s-a ales cu un denunț la DNA făcut de unul dintre foșii său colegi.

Noi tensiuni în USR: Daniel Grădinaru, despre culisele înlăturării sale de către apropiații lui Cosette Chichirău

Asistent medical în Italia, Daniel Grădinaru spune că a intrat în USR în 2018 din dorința de a face ceva pentru localitatea sa natală. A înființat organizația din Popricani însă după un timp s-a încercat înlăturarea sa din partid. Totul din cauza criticilor la adresa apropiaților lui Cosette Chichirău care, spune Grădinaru au ajuns în funcții importante tocmai pentru faptul că se află în anturajul deputatei USR de Iași.

”În aprilie 2018, nu am mai putut să accept ce se întâmplă în comuna natală, în Popricani. M-am întors acasă pentru sărbătorile de Paști, după șapte ani. Cu toate că soția nu era de acord am făcut un banner cu #rezistprinnămol, pancarte. Am făcut cerere la Primărie pentru a manifesta pașnic, mi-au acceptat cererea și am făcut un protest, la Popricani. La protest au fost aproximativ 70 de persoane. După protest m-au sunat cei de la Corupția ucide, m-au sunat reporteri și mi-au spus că dacă vreau să fac ceva în comuna mea trebuie să mă implic și politic. Atunci, am stat și m-am gândit la un partid. Atunci era pe val USR și am luat legătura cu Filip Havârneanu și am început să punem bazele construirii unei filiale USR la Popricani. Eu neputând să ajung acasă, domnul Filip Havârneanu, apropiat la vremea respectivă a doamnei Costette Chichirău, mi-a spus că nu trebuie să fiu neapărat acasă, pot să vin o dată la șase luni. Atunci s-a făcut filiala Popricani.

Încet, încet am început să fiu înlăturat, nu mi se spunea nimic, nu acceptau să facem ședințe pe Zoom. (...) Am fost coordinator de campanie electorală în regiunea Emilia Romagna, în Italia, am fost la întâlnire cu Dan Barna la Milano, am fost o persoană activă. Pe Facebook, pe grupurile din comuna Popricani, întotdeauna făceam live-uri în care spuneam lumii să nu se mai teamă și să spună primarului că are dreptate întotdeauna, să-și ceară drepturile și să să-și exprime opiniile. Însă am fost înlăturat, încet-încet. Când am început să spun că persoanele care ”cară poșeta” doamnei Chichirău sunt avansate în funcție, am început să deranjez”, a declarat Daniel Grădinaru.

În aceste condiții, el a decis dă iasă din USR la finalul anului 2019.

Daniel Grădinaru: M-au sunat mulți membri USR care mi-au spus că și ei au pățit la fel

În ceea ce privește denunțul făcut la DNA pe numele său de fostul lui coleg, Ștefan Tănase, condiserat mâna dreaptă a lui Cosette Chichirău, Daniel Grădinaru spune că acesta are legătură tot cu declarațiile sale critice. În cele din urmă, dosarul a fost clasat.

”Apoi m-a sunat mama de acasă și mi-a spus că am primit o hârtie de la DNA. Am crezut că e de la primarul Popricaniului, Pârlog Valeriu. De fapt era de la Ștefan Tănase, care este candidat pe loc eligibil, dacă nu chiar pe primul loc, la Consiliul Județean Iași. Fratele dumnealui, deși nu a avut niciodată buletin de Popricani, și-a făcut acum buletin și este candidat la Primăria Popricani, unde doamna Chichirău știe din anul 2018 că eu îmi doream să candidez.

Am spus într-un interviu că sistemul sanitar este corup și toată lumea dă șpagă și eu, ca asistent medical, am dat șpagă, dar era doar o declarație, el m-a denunțat pentru dare de mită. M-a denunțat din cauza acestei declarații, din cauză că am plecat din USR și din cauză că ei îi cară poșeta doamnei Chichirău și doar așa au ajuns în funcții cheie. M-au sunat acum mulți membri USR care mi-au spus că și ei au pățit la fel”, a mai spus fostul membru USR.

În acest context, el a precizat că situații similare există și în alte organizații USR și a dat drept exemplu cazul filialei din Diapora.

”Și nu numai la Iași se întâmplă. Uitați-vă la ce s-a întâmplat în Diaspora. Cunosc cazul lui Emanuel Stoica. A fost dat deoparte, suspendat pe un an pentru că el avea ideea să candideze ca senator de Diaspora, numai că lui Radu Mihail nu stă bine și l-a dat jos. Voia să-l dea jos de dinainte să fie alegerile, însă membrii l-au ales președinte al filialei Diaspora.

Dacă îi critici, te dau la DNA. De ce nu m-au denunțat atunci, imediat, de ce nu mai dat afară din partid imediat? Pentru că am făcut campanie la europarlamentare și la prezidențiale, eram bun că am făcut campanie electorală. Se folosesc de membri și când membrii îi critică, îi denunță la DNA”, a mai spus Daniel Grădinaru.