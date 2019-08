Exclusiv online

EXCLUSIV ONLINE // Discuțiile referitoare la Legea recursului compensatoriu au fost amânate în Comisia Juridică a Camerei Deputaților după un schimb de replici între deputatul PSD Eugen Nicolicea și cel USR Stelian Ion. Cel dintâi i-a reproșat colegului său din opoziție că a fost un fervent susținător al legii recursului compensatoriu atunci când proiectul a fost dezbatut în comisia juridică. În apărarea sa, Stelian Ion a declarat că Nicolicea minte și că dacă vor fi consultate stenogramele se va vedea clar cum a încercat să salveze un proiect de lege care se anunța a fi unul dezastruos. După întrunirea din comisie care a durat doar o oră Stelian Ion a reacționat printr-o postare:

"În culmea neobrăzării, Nicolicea mă acuză că eu am susţinut legea recursului compensatoriu, care a dus la eliberarea a sute de criminali și violatori. Asta după ce, luni la rândul, am atras atenţia ori de câte ori am avut ocazia că această lege este o nenorocire pentru ţară", a scris Stelian Ion pe pagina sa de Facebook.

Eugen Nicolicea spune că la momentul la care legea a fost votată subiectul stringent era aglomerația din închisori și atunci Stelian Ion ar fi insistat pentru respecarea normelor europene și ar fi susținut legea pentru ca în lumina ultimelor evenimente, la presiunea publicului, să își schimbe discursul.

"Nu este la presiunea publicului ci caută să capteze bunăvoința publicului pe o temă sensibilă, și asta nu te obligă nimeni să fii cu obraz, asta decizi singur dacă ești fără obraz. Și asta am vorbit cu Stelian Ion care a vrut zilele libere. Am stenograme în sensul asta, eu conduceam ședința comisiei juridice, a început și a început să laude proiectul și să le dăm drumul, fără vreo diferențiere între violatori și criminali, el e. L-ați auzit azi. Acest lucru i l-am spus și în plen. Eu conduceam ședința, asta e implicarea mea, trebuia să dezbat orice proiect dar el a venit cu propunerea.

E o discuție populistă sută la sută, făcută de unul care el este capul răutăților. Stelian Ion a propus zile libere fără să facă diferențiere dintre violatori, criminali și pedpese grele. El a propus ca tot ce se spune în standarde europene și așa mai departe să fie incluse, sunt incluse. Acum este cel mai mare luptător împotriva a ce a propus data trecută, există ședința de plen și există înregistrare", a declarat pentru B1.ro Eugen Nicolicea, deputat PSD, membru al Comisiei Juridice în Parlament.

De asemeanea deputatul PSD spune că efectele acestei legi sunt prezentate într-o lumină exagerată și că în realitate foarte mulți deținuți au ieșit în baza legii eliberării condiționate. Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că în 2017 și 2018 au fost eliberați în baza recursului compensatoriu 20.000 de deținuți.

"Cu privire la heirupismul acesta, că hai să băgăm, v-ați lămurit singuri că într-o singură zi nu poți să rezolvi mai ales când ai lucruri încurcate. Este un alt motiv să arăt că este populistă. Toți cei care au beneficiat de această lege până acum, sau care ar fi putut, beneficiază în continuare, pentru că este legea cea mai favorabilă. Vor ieși în continuare pe recursul compensatoriu doar că nu li se mai numără zilele de azi înainte. Numai cine intră în pușcărie de azi înainte nu beneficiază de ea. Pe cine am blocat să iasă? Pentru că era o situație extraordinară (supraaglomerarea din închisori) și au dat o lege pentru situații extraordinare trebuia să fie spus, legea este în vigoare 2 ani. Ei doar urlă, dacă strada zice într-un fel ei cred că trebuie să zică și ei la fel. Asta se aplica pentru eliberarea spațiilor din închisoare, după ce se eliberau spațiile din închisoare și nu mai era supraaglomerarea mai trebuia să mai dai? Nu. Dacă pe unul îl ține în condiții proaste compensarea asta este pentru condiții proaste nu pentru fapta pe care a făcut-o. Am văzut de la Ministerul Justiției semnat un material, pe care l-a văzut și domnul Roman, care nu e real. 18.000 de deținuți sunt toți eliberații mai devreme, nu eliberații în baza recursului compensatoriu. Când intră legea în vigoare în 2017 sunt doar o mie. Nu recursul te scoate ci dacă vrea judecătorul și judecătorul îți dă după condiții", a mai adugat deputatul PSD.