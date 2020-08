EXCLUSIV // După scandalul delapidării de fonduri din USR Rediu, noi acuzații vizează organizația PLUS: “Și-a mobilat sediul de campanie din donațiile care trebuiau să ajungă la școlile din comună ”. Președintele PLUS Rediu neagă acuzațiile

EXCLUSIV // După ce în filiala USR Rediu a izbucnit un scandal între președintele organizației, Sebastian Baciu, și o parte din membrii care îl acuză pe acesta că a deturnat fonduri provenite din cotozații, acuzații similare sunt aduse și conducerii organizației PLUS Rediu.

O sursă care s-a prezentat drept membru demisionar al organizației PLUS Rediu a precizat pentru B1.RO că Ciprian Grosu, candidatul USR-PLUS pentru primăria Rediu și președinte PLUS Rediu a folosit mobilierul provenit din donații care ar fi trebuit să ajungă în școala din comună pentru dotarea sediului de campanie.

“În 2019, în toamnă, a primit niște calculatoare și obiecte de mobilier de birou pe care trebuia să le doneze școlilor în comună. El și-a mobilat sediul de campanie cu ele”, precizează sursa care a subliniat că “și-a dat demisia ieri din partid după scandalul cu furtul banilor de la USR cu care suntem în alianță”.

Acestea au trimis pentru B1.RO imagini cu mobilierul primit în urma donațiilor, distribuite pe rețelele de socializare, și o fotografie în care ar apărea sediul de campanie al USR-PLUS Rediu și scaune ce ar fi trebuit să ajungă de fapt în școli:“În ultima poză sunt aceleași scaune din donații”.

Președintele PLUS Rediu neagă acuzațiile și precizează că totul face parte dintr-o campanie de denigrare a alianței pusă la cale de un fost membru USR Rediu

Contactat de B1.RO, Ciprian Grosu a negat toate aceste afirmații. Mai mult, a precizat că nu au existat membrii PLUS care să își dea demisia și a sugerat că totul face parte din campania de denigrare a alianței care ar fi fost pusă în aplicare și în ceea ce privește scandalul deturnării de fonduri de la USR Rediu.

“Nu este nimic adevărat. Nu știu cine ar fi putut să spună așa ceva. Noi nu avem niciun membru PLUS demisionar. Este o minciună că cineva și-ar fi depus demisia”, a precizat pre;edintele PLUS Rediu.

De asemenea, acesta a precizat că în spatele tuturor acestor scandaluri care ar fi fabricate s-ar afla Răzvan Seredenciuc, un fost membru USR, acuzat la rândul său că a încercat fără succes să preia conducerea organizației Rediu și acum dorește să se răzbune.

Cosette Chichirău: Este promovată acuzația de fiul prim-vice-președintelui PNL Suceava, mâna dreaptă a lui Flutur"

Numele lui Răzvan Seredenciuc a fost invocat și de către Cosette Chichirău, deputat USR, și președinte al organizației USR Iași, atunci când ne-a oferit un răspuns în legătură cu scandalul cotizațiilor din USR Rediu.

Ea a precizat că toate aceste acuzații “sunt complet nefondate. Este promovată acuzația de fiul prim-vice-președintelui PNL Suceava, mâna dreaptă a lui Flutur și de către Ramona Racoveanu, care lucrează în Primărie la Chirica. Aceste persoane promovează aceste minciuni din octombrie, noiembrie anul trecut. S-au gândit să reîncălzească aceeași ciorbă mincinoasă. Aș vrea să încetăm cu subiectul ăsta. Nu e de actualitate, nu există nicio fărâmă de adevăr”, a mai precizat deputatul USR.

Scandal în USR Rediu, urmat de demisii

Reamintim că liderul organizației locale Rediu, Sebastian Baciu a fost acuzat de membrii de partid că a fugit cu banii strânși din cotizații. Acesta s-a ales cu o plângere penală pentru delapidare, în urma unui eveniment organizat în localitate, la care nu ar fi participat nicio persoană. Un membru USR Rediu a relatat pentru B1.ro cum a început scandalul, din care liderul local a ieșit până la urmă basma curată folosind chitanțe antedatate.

La scurt timp după ce subiectul a fost dezvoltat de B1.RO, mai mulți membri ar fi decis să părăsească partidul condus de Dan Barna, nemulțumiți fiind de sprijinul pe care deputata USR Iași Cosette Chichirău i-l acordă șefului local al acestei formațiuni, Sebastian Baciu. Însă și această informație a fost oferită de o sursă care s-a recomandat fost membru USR Rediu și care ne-a oferit o fotografie cu cererea semnată de așa zișii demisionari.