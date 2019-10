EXCLUSIV ONLINE // Premierul declară război internetului! Mizele procesului în care Viorica Dăncilă se luptă pentru folosirea propriului nume: "Dacă nu are marcă înregistrată e cam complicat"

EXCLUSIV ONLINE // Cu puţin timp înainte de începerea campaniei prezidenţiale premierul Viorica Dăncilă şi PSD au iniţiat un proces fără precedent în România, împotriva Romarg, principalul serviciu de găzduire de tip shared şi înregistrare domenii din Romania, şi împotriva Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică - (ICI) Bucureşti, care deţine Registrul de Domenii RoTLD. Premierul solicită anularea contractelor de înregistrare a domeniilor de internet vioricadancila.ro, dancilaviorica.ro si dancila.ro, iar aceste domenii să fie transferate pe numele premierului, "spre exclusiva deţinere şi folosire".

Acest demers unic în justiţia din România are potenţialul de a schimba regulile privind înregistrarea şi folosirea domeniilor. În prezent pe RoTLD se poate verifica daca un domeniu există sau nu, iar daca nu aparţine deja cuiva poate fi "închiriat", costul fiind de 14,28 de euro/an. Dacă plata nu este efectuată, el devine din nou disponibil şi poate fi înregistrat de către o altă persoană. Dacă plata nu este efectuată, el devine din nou disponibil şi poate fi înregistrat de către o altă persoană.

În cazul Romarg SRL, premierul Vioricai Dancilă solicită ca furnizorul să fie obligat spre exclusiva deţinere şi folosire a celor trei domenii, dar şi a altor domenii ce au în componenţă numele ei.

În acest context, Orlando Nicoară, unul dintre cei mai importanti specialişti din domeniul online, a precizat în exclusivitate pentru B1.ro că sunt mai multe situaţii în care această cerere este îndreptăţită: dacă premierul Viorica Dăncilă are marcă înregistrată pe numele respectiv sau dacă scopurile acestor site-uri vizează afectarea imaginii şefei PSD.

“Dacă are marcă înregistrată pe numele respectiv cererea este îndreptăţită. Dacă nu are marcă înregistrată e cam complicat. Prioritatea are marca înregistrată. Dacă există mărci înregistrate inainte de înregistrarea domeniilor, acestea ar trebui să aibă prioritate”, a precizat Orlando Nicoară.

Pe de altă parte acesta a explicat că dacă o altă persoană pe care o cheamă Viorica Dăncilă a înregistrat site-ul, atunci prioritate are respectiva persoană.

Având în vedere că premierul solicită inclusiv şi eliminarea altor domenii ce au în componenţă numele ei, Orlando Nicoară a precizat că acest lucru ar fi imposibil pentru un domeniu precum viorica.ro.

"Viorica.ro este un nume general. Nu cred că doamna premier este singura care se numeşte Viorica. Dacă domeniul a fost înregistrat de o altă Viorica Dăncilă, poate că în România mai există o altă doamnă care se mai numeşte Viorica Dăncilă, atunci ar trebui sa aibă prioritate respectivul care a înregistrat. Dacă în schimb este înregistrată vioricadancila.ro într-un scop care afectează imaginea s-ar putea ca aceasta să aibă dreptate”, a mai precizat Orlando Nicoară.

Viorica Dancila și PSD sunt reprezentați în acest caz de casa de avocatură "Mocanu și Asociații". Societatea a fost coordonată timp de un deceniu de avocatul Viorel Mocanu, fostul agent guvernamental al României la CEDO și fost consilier onorific al ministrului Sănătății, Sorina Pintea.

În cererea de chemare în judecată, premierul arata că, după ce a accesat site-ul RoTLD (Romania Top Level Domain), platforma destinată rezervării domeniilor pe Internet, a observat ca cele trei site-uri fuseseră înregistrate de Romarg in beneficiul unor persoane fizice: dancila.ro (din 26 octombrie 2018), (vioricadancila.ro - din 7 iunie 2019) şi (dancilaviorica.ro - din 24 iulie 2019).

Dancilă susţine că îi este încălcat dreptul la protecţia numelui prin utilizarea acestuia în mod abuziv.