EXCLUSIV ONLINE // Deputatul PSD Octavian Goga nu a fost suspendat din funcție nici în urma ședinței din Comisia Juridică de marți, fiind apărat de voturile colegilor din PSD. Argumentul adus de avocata deputatului a fost că aceasta mai are căi extraodinare de atac. Parlamentarii opoziției au venit cu argumente jurdice conform cărora, încă de acum un an de zile, parlamentarul ar fi trebuit să fie eliberat din funcție. Acum s-a decis o nouă amânare a trimiterii proiectului de vacantare a mandatului.

"Nu depindea de poziția celor care se află în opoziție și care s-au exprimat foarte ferm în sensul în care mandatul domnului deputat trebuia să înceteze întrucât există o decizie definitivă prin care se interzice dreptul de a fi ales în care nu are cum să ocupe în continuare calitatea de deputat iar noi nu avem nici o obligație să așteptăm semnarea căii extraordinare de atac. Strict din punct de vedere juridic promovarea unei căi extraordinare de atac, contestație în anulare sau revizuire nu duce la suspendarea executorie hotărârii definitive. O asemenea suspendare trebuie dispusă în mod expres în calea de atac, deci acea hotărâre definitivă își produce efectele, în acest sens având în vedere că deja e pronunțată de aproape un an de zile, mi se pare injust să menținem în calitate de deputat o persoană care are drepturile electorale interzise. Sunt pedepse complementare care au fost dispuse de un magistrat, nu noi la comisia juridică stabilim asta. Este adevărat că s-au invocat tot felul de tertipuri, cei din majoritatea parlamentară sunt cei care prin votul lor au decis, în sensul în care nu sunt de acord cu încetarea mandatului. De la Comisia Juridică ar trebui să plece către Biroul Permanent exact acest punct de vedere, cum că președintele Camerei este cel care ia act dar președintele Camerei nu va lua act. Tot timpul a fost scos în evidență domnul Petre Roman care știți că după ce i-a fost încetat madatul de parlamentar a avut o hotărâre favorabilă în litigiul pe care îl avea cu ANI, cre nu era un litigiu de natură penală cum e cazul domnului Goga, care are inerzise drepturile electorale, sunt două situații diferite", a declarat Valeria Schelea, deputat PNL, pentru B1.ro.

Și parlamentarii USR spun că este un caz grav de abuz în serviciu și că se crează și un prejudiciu, având în vedere indemnizațiile parlamentarului.

"În Statutul Deputaților și Senatorilor scrie foarte clar că de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, care privește și perderea drepturilor electorale, adică exact cazul domnului Goga Octavian, încetează mandatul, punct. Adică în cazul său a rămas definitivă hotărârea de condamnare în 24 septembrie 2018. De atunci și până acum a trecut un an de zile în care PSD-ul a refuzat sistematic să rezolve acastă problemă. Domnul Goga Octavian exercită funcția asta de deputat în mod nelegal, este absolut clar din punctul ăsta de vedere. Cu ajutorul în primul rând a lui Dragnea cât a fost președintele Camerei a refuzat să ia act de încetarea mandatului, după aceea a venit domnul Marcel Coilacu, acum face același lucru, refuză să ia act. Problema este că se crează și un prejudiciu concret, este vorba de indemnizațiile care i s-ar fi cuvenit următorului de pe lista de pe care a făcut parte. E clar că avem un abuz în serviciu cât casa, nici nu se pune în discuție aici. Și venea domnul Goga și venea domnul Iordache și venea domnul Nicolicea să ne convingă să încălcăm legea, să îl mai menținem puțin în mandat ca să poată vota cu ei la moțiune și la ce voturi importante mai urmează, asta e miza de fapt". a declarat deputatul USR Stelian Ion pentru B1.ro.

În data de 13 martie 2018, instanţa l-a condamnat pe Octavian Goga la doi ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice şi la un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere. Sentința definitivă a venit pe 24 septembrie când ar fi trtebuit să înceapă procedurile de vacantare a postului de parlamentar.