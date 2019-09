EXCLUSIV // Ionuț Simion, președinte al Camerei de Comerț Româno-Americană (AmCham) a vorbit în exclusivitate pentru B1.ro despre vizita pe care o efectuează premierul Viorica Dăncilă în SUA. Acesta a precizat că reprezentanții AmCham nu au fost contactați să se implice în desfășurarea vizitei premierului în SUA și a ținut să clarifice faptul că în acest eveniment este implicată o altă organizație, Camera de Comerț Româno-Americană.

“Trebuie să fac o precizare pentru că a apărut că noi am dat o dezmințire. Pe noi nu ne-a contactat nimeni din partea Partidului Social Democrat să facilităm o astfel de vizită pentru că nu știm ce am fi făcut. Înțeleg că au fost discuții cu o Cameră de Comerț Româno-Americană care nu are nicio legătură cu Camera Americană din România. Dacă ne-ar fi contactat nu spun că am fi refuzat să ne implicăm sau că nu ne interesează. Și ca atare, când s-a vehiculat că partea americană ar fi facilitat o astfel de vizită, noi am vrut să se clartifice că e vorba despre această Cameră de Comerț Româno-Americană, care nu știu ce semnificație sau importanță are, pentru că nu am auzit până acuma de ea. Prin urmare, nu cunoaștem niciun fel de detaliu despre această vizită sau despre subiectele discutate”, a declarat Ionuț Simion, președinte AmCham Romania.

Premierul Viorica Dăncilă a plecat duminică dimineaţă în Statele Unite, însoţită de mai mulţi miniştri, precum Ramona Mănescu, Eugen Teodorovici, Gabriel Leş, Sorina Pintea sau Alexandru Petrescu, dar şi de consilierul personal Anton Pisaroglu.

În cadrul acestui turneu, Viorica Dăncilă se va întâlni cu vicepreședintele Mike Pence, cu secretarul Energiei – Rick Perry (la care va participa și șeful Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță), dar și cu Steven Fulop, primarul orașului Jersey.

De la New York la Washington, premierul va pleca cu trenul, la sugestia Secret Service, serviciul care se ocupă de protecţia demnitarilor.

Seria de întâlniri cu reprezentanții comunității evreiești începe cu Ezra Friedlander, președintele Comisiei de Comemorare a Acordului de Pace de la Camp David între Egipt și Israel. Urmează David Harris – președintele Consiliul de Administrație al AJC (American Jewish Committee), apoi participarea la la ”Gala Cină” oferită de Arthur Schneier, Rabinul Șef al SUA, și liderii Congresului American Evreiesc (Malcolm Hoenlein, vicepreședinte) și ai Congresului Evreiesc Mondial (Ronald Lauder, președinte).

Dăncilă se va mai întâlni și cu Amina Mohammed, secretarul general adjunct al ONU, și cu reprezentanți ai Băncii Mondiale. Tot la New York, Dăncilă va participa la o reuniune a Camerei de Comerț Româno – Americane (RACC), condusă de Mark Meyer, la conferința ”Oportunități pentru investițiile americane în România”.

În acest context, AmCham a anunțat printr-un comunicat că nu este implicată în organizarea vizitei premierului Viorica Dăncilă în Statele Unite.

“Pentru a răspunde la întrebările legate de mass-media şi pentru a evita orice potenţial confuzie la nivelul opiniei publice şi al comunităţii de afaceri, AmCham România – Camera americană de comerţ din România – neagă să fie implicată în organizarea vizitei premierului român în SUA şi solicitată în acest sens.

AmCham România nu are o relaţie structurală sau de colaborare cu asociaţia cu nume similar, citat în anunţurile privind calendarul de vizite al premierului din SUA. Acelaşi lucru este valabil şi în privinţa vizitelor din SUA ale altor politicieni”, se arată în comunicat.