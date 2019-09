EXCLUSIV // Rovana Plumb, propusă Comisar European, are toate șansele să pice la audierile din comisia de Transporturi, după ce s-a schimbat regulamentul și are nevoie de două treimi din voturi / Cine sunt românii care o vor audia

EXCLUSIV // Sunt tot mai multe semnale că Rovana Plumb nu va trece de audierile din Comisia pentru Trasport și Turism din Parlamentul European, iar premierul Viorica Dăncilă va fi nevoită să trimită o altă propunere din partea României.

După ce PPE și Renew au anunțat oficial că nu spijină candidatura lui Plumb, alte două grupuri dau semnale că o vor respinge din cauza declarațiile sale cu tentă anti-europeană și a problemelor din Justiție. Amintim că Rovana Plumb a fost salvată de Senatul României, care nu a votat ridicarea imunității pentru începerea urmăririi penale în dosarul Belina. De asemenea, în scandalul modificărilor legislative din Justiție Rovana Plumb a avut o serie de declarații anti-europene. În plus, lipsa de experiență în domeniul trasporturilor o pot costa pe protejata lui Dăncilă postul de comisar.

"S-a schimbat regulamentul la comisia de audiere, in clusiv la Comisia TRAN, și pentru prima dată candidații nu mai sunt acceptați cu 50% plus unu, ci sunt acceptați cu două treimi din voturi. Rovana Plumb pentru a trece de comisii trebuie să facă rost de voturile a două treimi, comisia are 49 de membri, iar din cei 49 cinci sunt români: unul este Marian Jean Marinescu, un om cu foarte multă experiență, foarte bun pe comisia TRAN și coordonator PPE, apoi Gheorghe Falcă de la PNL, Cristian Terheș de la PSD, Maria Grapini de la PSD, și Clotilde Armand de la USR-PLUS. Aceștia sunt cei cinci români care o vor audia pe Rovana Plumb.

În cazul în care ea cade la audiere și nu face două treimi în momentul respectiv are o mare problemă, pentru că Ursula von der Leyen poate să îi ceară statului român, respectiv Guvernului României, Vioricăi Dăncilă să o retragă, pentru că ea riscă să intre în plen și din cauza Rovanei și a altora să cadă întreaga comisie, pentru că în plen votul nu se dă bucată cu bucată, se dă întregului grup, întregului Guvern al Uniunii Europene. Singura posibilitate de blocare a Rovanei Plumb este în comisie", a declarat Rareș Bogdan pentru B1.ro.

"Știm de Renew, știm de ai noștri care s-au exprimat extrem de clar, nu știu ce face Salvini, de obicei cei care sunt anti-europeni dau vot de blam tuturor comisarilor. Din PPE, din 184 de membri în comisia de transporturi cred că sunt 9", a completat Rareș Bogdan.

Mai mult, alte surse din Parlamentul european au declarat pentru B1.ro că Rovana Plumb nu ar fi susținută nici de Verzii Europeni, care au o problemă cu declarațiile anti-europene și chestiunile legate de integritate. Dacă în Parlament se mai pot accepta poziții de extremă dreapta, la funcția de comisar european este o cerință să nu aibă o atitudine anti-europeană.