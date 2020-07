EXCLUSIV // Un scandal monstru macină organizația USR Iași, după ce liderul organizației locale Rediu, Sebastian Baciu a fost acuzat de membrii de partid că a fugit cu banii strânși din cotizații. Acesta s-a ales cu o plângere penală pentru delapidare, în urma unui eveniment organizat în localitate Rediu, la care nu ar fi participat nicio persoană.

Sebastian Baciu ar fi cerut în anul 2018 ca membrii USR Rediu să plătească în avans cotizațiile astfel încât, cu banii strânși să poată fi organizat un eveniment de promovare a partidului.

Potrivit surselor, consultate de B1.RO, suma provenită de la membrii ar fi fost de 1.500 de lei. Din această sumă 500 de lei au fost cheltuiți pe alimente, iar restul banilor ar fi rămas în buzunarul lui Sebastian Baciu. Pentru că suma nu ar mai fi apărut în conturile filialei, membrii USR Rediu au cerut socoteală lui Sebastian Baciu și au făcut numeroase plângeri către conducerea filialei USR Iași. Toate acestea ar fi fost ignorate însă de deputata Cosette Chichirău, acuzată că este cea care l-a impus pe Baciu la conducere USR Rediu.

Dezvăluiri făcute de membrii USR Rediu despre scandalul care macină partidul

Despre acest scandal care zguduie din temelii organizația USR Iași au vorbit pentru B1.RO mai multe surse din partid. Unul dintre membrii filialei USR Rediu a declarat pentru B1.RO că scandalul a izbucnit după ce în 2018, Sebastian Baciu a refuzat să explice și să justifice membrilor ce a făcut cu banii din cotizație. Acesta ar fi evitat să răspundă la întrebările membrilor filialei sau să se întâlnească la evenimentele partidului:

“În anul 2018, Sebastian Baciu, în calitate de președinte al filialei USR Rediu, una dintre cele mai mari și apropiate de Iași, deci cu o miză importantă din punct de vedere electoral, a organizat pentru a se face cunoscut în comună, un eveniment. Unii dintre membrii filialei au contribuit cu bani: 100 de lei, 200 de lei...conducerea de regulă, a contribuit cu mai mult.

S-a făcut evenimentul pe terenul unuia dintre membrii. Nu s-a prezentat nicio persoană. Înainte de eveniment o colegă de-a noastră a cumpărat niște alimente pe care să le oferim copiilor sau oamenilor care vor fi prezenți la eveniment. Nu a fost prezent nimeni, alimentele au dispărut.

Într-o săptămână sau două am cerut și în scris și verbal, lui Baciu, prietenește, pentru că noi nu suspectam ce tăvălug urmează să vină, să ne prezinte situația cu cheltuielile de la eveniment. Din momentul ăla nu l-am mai văzut vreo trei luni pe Baciu la față sau să răspundă la vreo întrebare”.MARE ATENȚIE LA EL! INTRĂ fără MASCĂ în casele oamenilor. Se întâmplă în ROMÂNIA

Aceeași sursă a povestit cum a devenit Sebastian Baciu președinte al organizației USR Rediu, pe filiera conducerii județene de partid, asigurată de deputata Cosette Chichirău: “Baciu era prezent la evenimente dar ne ignora total și era dispărut din zona Rediu, unde era președinte. El era președinte USR Rediu dar noi am aflat ulterior că el nici măcar nu locuia în Rediu. Venise pe filiera conducerii. Noi în momentul în care am înființat filiala, nu ne-am asumat funcții de conducere, pentru că intenția noastră era să ne orientăm spre comună, nu să avem funcții de conducere. În momentul în care s-a întrebat cine vrea să fie președinte, Sebastian Baciu a tras aer în piept și a spus că el vrea. Noi știam că e venit pe filiera conducerii am luat de bună candidatura lui, am mers pe încredere. După două luni, ne-am dat seama ce fel de om este”.

Revenind la scandalul care macină partidul, același membru USR Rediu a precizat că suspiciunile că Sebastian Baciu ar fi plecat cu banii membrilor de partid s-au amplificat după ce au fost făcute numeroase plângeri, ignorate de conducerea organizației:

“După eveniment noi am început să solicităm săptămânal și în scris, pe grupurile de comunicare, am întrebat unde sunt banii. La fel și ceilalți colegi. Asta pentru că noi voiam să mai facem niște evenimente pentru Crăciun și să ajutăm niște oameni. Efectiv, nu mai știam ce bani mai sunt? Dacă trebuie să strângem alți bani...Acesta a refuzat să ne răspundă. Motiv pentru care am făcut vreo două sesizări către Biroul Județean USR Iași, în care am spus că Sebastian Baciu, președintele filialei de la Rediu a dispărut cu niște bani din filială. Trebuia să aducă niște chitanțe petru banii pe care i-a primit, care constau în plata cotizațiilor anuale. Au fost în total strânși 1.500 de lei, din care 500 de lei s-au dus în alimentele cumpărate care efectiv au dispărut. Nimeni nu a fost întrebat dacă dorește ceva. În total am făcut vreo cinci plângeri în care solicitam unde sunt banii”.

Sebastian Baciu, acuzat că a justificat cheltuielile cu chitanțe antedatate

Potrivit aceleași surse, chitanțele care să justifice cheltuielile au început să apară, însă acestea ar fi fost antedatate, astfel încât Sebastian Baciu să poată fi acoperit de conducerea partidului:

"În momentul în care am amenințat că voi dezvălui ce s-a întâmplat, am aflat din sursele mele, că lui Sebastian Baciu i s-a înmânat un chitanțier în alb, astfel încât el să semneze chitanțe cu două luni înainte. El în luna ianuarie, după ce am făcut plângerea la poliție, pe 7 ianuarie, pe 8 sau pe 9 ianuarie, de frică să nu se afle despre scandal în presă, conducerea USR i-a înmânat lui Sebastian Baciu un chitanțier în alb, astfel încât el să completeze chitanțele antedatate cu două luni în urmă. Am făcut o reclamație și despre acest aspect. Nu am probe să dovedesc, dar am făcut solicitări"

Acuzațiile ce îl vizează pe Sebastian Baciu, confirmate și de o altă sursă din USR Rediu

Un alt membru al filialei locale Rediu a precizat la rândul său pentru B1.RO faptul că Sebastian Baciu ar fi reușit să acopere legal cheltuirea banilor strânși de la membrii de partid prin intermediul unor chitanțe încheiate ulterior. A doua sursă ne-a precizat faptul că, deși scandalul nu mai este de actualitate, pentru că Baciu ar fi prezentat în cele din urmă documente doveditoare, rămân însă numeroase semne de întrebare în legătură cu modul în care au fost tăiate chitanțele:

“A fost o poveste despre niște bani. Acum s-a văzut chitanțele. Totul este normal. S-au făcut niște plângeri care atunci erau fondate, acum nu mai sunt fondate. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt stinse. Cine are o altă problemă poate să spună orice altceva”, a precizat a doua sursă din USR Rediu pentru B1.RO.

“Eu unul, cel puțin, am primit chitanța. Eu știu ce s-a întâmplat. (Sebastian Baciu, n.r.) a fost prins cu mâța în sac! Cineva l-a acoperit cu chitanțe. Eu cel puțin nu pot să mai spun nimic, atâta câtă contabilitate primară știu eu, are chitanțe și cu asta basta”, a mai precizat membrul USR Rediu.

Acesta însă a sugerat că, deși din punct de vedere legal Baciu este acoperit, modul în care a reușit să dovedească cheltuirea banilor din cotizațiile membrilor rămâne în continuare controversat:

“Mâine îmi vine control de la Fisc și au am lispsă 40 de milioane în casă. Domnul de la Fisc îmi spune: ai grești, trebuie să îți dăm amendă. Eu îi spun repede: stați, că mă duc să tai o chitanță. Când trebuia să tai chitanța? Joia trecută? Tai repede o chitanță pentru joia trecută și am încheiat povestea. Cam aia s-a întâmplat. Cumva, dânsul a reușit să dovedească legal faptul că a cheltuit corect banii”.

Reacția conducerii USR Iași

Contactată de B1.RO, Cosette Chichirău, deputat USR, și președinte al organizației USR Iași, a negat toate acuzațiile referitoare la Sebastian Baciu: “Este o minciună reîncălzită de anul trecut. Minciuna este promovată de un om de bază al PNL-ului și un om de bază al lui Chirica”.

Ea a precizat că toate aceste acuzații “sunt complet nefondate. Este promovată acuzația de fiul prim-vice-președintelui PNL Suceava, mâna dreaptă a lui Flutur și de către Ramona Racoveanu, care lucrează în Primărie la Chirica. Aceste persoane promovează aceste minciuni din octombrie, noiembrie anul trecut. S-au gândit să reîncălzească aceeași ciorbă mincinoasă. Aș vrea să încetăm cu subiectul ăsta. Nu e de actualitate, nu există nicio fărâmă de adevăr”, a mai precizat deputatul USR.

Întrebată despre plângerea penală depusă de către membrii USR Rediu, Closette Chichirău a spus că nu cunoaște acest demers: “Sunt deputat în Parlamentul României, nu sunt Poliția. Ar trebui să sunați la Poliție”.

Cu toate acestea, din conversațiile interne ale membrilor USR Iași, se cunoaște faptul că a existat o plângere penală în acest sens: