EXCLUSIV // Doi directori din cadrul Autorității Electorale Permanente au fost demiși în urma unor verificări și a a fost solicitată efectuarea unui audit la două departamente din cadrul autorității, după ce președintele AEP, Constantin Mitulețu Buică, susține că a descoperit faptul că Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) este necertificat. Sistemul a fost construit de Serviciul de Telecomunicații Speciale, iar la predare, odată cu sistemul, STS ar fi trebuit să predea și proiectul tehnic, susține Mitulețu Buică.

"SIMPV, sistemul informatic, nu a fost prezentat Autorității spre validare. Trebuiau să pună la dispoziție un proiect tehnic și proiectul tehnic potrivit hotărârii 11 nu a fost prezentat autorității. Sistemul Informatic de Monitorizarea a Prezenței la Vot și Prevenire a Votului Ilegal este cel pe care l-a făcut STS, în baza legii și a hotărârii 11 din 2019 și trebuia proiectul tehnic prezentat Autorității.

Colegii mei de la departamentul de specialitate mi-au spus că ei sunt în discuții și că ei au toate documentele de la STS. În momentul în care am revenit de la Comisia de Control al Alegerilor am cerut toate documentele să-mi fie prezenatate. Ei nu au putut să mi le pună la dispoziție, le-am cerut și STS-ului și am constatat că STS-ul deținea acest proiect tehnic, iar colegii noștri de la Departamentul de specialitate nu îl aveau," a declarat pentru B1.ro Constantin Mitulețu Buică, președintele AEP.

Ce se va întâmpla cu celebrele tablete de la vot

Președintele AEP susține că până la urmă acest proiect a ajuns la Autoritate. ''Fără semnare, căci nu mai poate fi actualizat. Sistemul va putea fi folosit, dar în condițiile legii și cu o supraveghere mai amănunțită asupra Departamentului de Specialitate care este responsabil. Pentru că la acest moment constat că nu și-a făcut atribuțiile, că avea în sarcină să urmărească îndeplinirea tuturor atribuțiilor pe acest SIMPV din partea Autorității și nu a urmărit", a mai declarat Mitulețu-Buică.

Doi directori de la Departamentul de Specialitate au fost destituiți din funcție în urma acestei "bâlbe". Cei de la AEP susțin că STS-ul ar fi vinovat pentru situația creată.

Așa arată celebrele tablete care împiedică votul multiplu. Foto: Inquam Photos

" Ei (cei de la STS) au obligația să ne mai pună o dată la dispoziție niște documente, pentru a constata dacă au existat și alte vulnerabilități. Acum trebuie să ne uităm pe acel proiect tehnic cum au funcționat ( la alegerile din 26 mai n.r). Dacă până acum nu aveam o suspiciune că s-ar fi întâmplat ceva, acum nu mai știu ce să înțeleg, trebuie să văd împreună cu noul director.

Să vedem dacă în acel proiect tehnic prezentat există vreo vulnerabilitate și vreo scăpare astfel încât să fie prejudiciat procesul electoral. Acum am o suspiciune, dacă o instituție a statului nu a pus la dispoziție niște documente pentru validare, eu acum nu mai știu care e următoarea etapă. STS- ul trebuia să pună la dispoziția autorității și angajații noștri să propună președintelui validarea," spune Constantin Mitulețu Buică, președintele Autorității Electorale Permanente.

Ovidiu Voicu: Se deschide calea spre o fraudă electorală

Ovidiu Voicu, cunoscut activist și președintele Centrului Pentru Inovare Publică, spune că aceste nereguli descoperite deschid calea unor discuții riscante despre folosirea sistemului la următoarele alegeri.

"Sistemul acesta este foarte eficient pentru prevenirea votului dublu, sau prevenirea votului unor persoane care nu ar trebui să voteze, persoane decedate spre exemplu sau persoane lipsite de dreptul de vot. Introducerea lui a însemnat o limitare drastică a fraudelor în ziua votului. A acelor probleme cu autobuzele plimbate dintr-o parte în alta și așa mai departe. Ceea ce apare ca risc este ca autoritățile, Guvernul, la alegerile următoare să nu mai folosească acest sistem. Din declarațiile domnului Mitulescu Bucă, aflăm că el nu a certificat acest sistem ori ce înseamnă asta?

De asemenea în ultimele zile, de când cu tragedia de la Caracal, se discută foarte mult din nou despre competența STS de a opera acest sistem și a fost reluată ideea, adusă în discuție după alegerile europarlamentare, că ar trebui un sistem nou care să nu fie administrat de STS, ci de o altă înstituție, nu știm care, probabil Ministerul de Interne. Că altcineva nu rămâne. Lucrurile astea împreună ridică multe semne de întrebare pentru că sunt niște lucruri netrasparent făcute. Și apare riscul să ni se spună la un moment dat în apropierea alegerilor, nu este de încredere sistemul din toate aceste motive, dăm o ordonanță de urgență și îl excludem. Ceea ce deschide clar calea spre o fraudă electorală în ziua votului", a declarat pentru B1.ro Ovidiu Voicu, președinte Centru Pentru Inovare Publică.