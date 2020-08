Executivul a transpus în Hotărâre de Guvern recomandările CNSU privind redeschiderea restaurantelor și instituțiilor de cultură, de la 1 septembrie. Care sunt condițiile (VIDEO)

UPDATE, 31 august, ora 12:39: Executivul a adoptat o Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea privind prelungirea stării de alertă începând din 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Au fost astfel implementate recomandările Comitetului Național pentru Situații de Urgență, cele mai importante aspecte fiind legate de:

- permiterea reluării activității restaurantelor și cafenelelor aflate în interiorul unor clădiri, cu respectarea normelor de protecție stabilite de specialiști, activitatea putând fii reluată în județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori;

- administratorii restaurantelor și cafenelelor, atât a celor de la exterior, cât și a celor de la interior, trebuie să asigure o distanță de minimum 2 metri între mese și să limiteze ocuparea meselor la maximum 6 persoane la o masă;

- se menține interdicția pentru activități de tip bar/club/discotecă;

- reluarea activității cinematografelor și instituțiilor care organizează spectacole sau concerte, cu respectarea anumitor norme de protecție;

- creșterea numărului persoanelor care pot participa la evenimente private, noile norme stabilind că la evenimentele private organizate în interior pot participa maxim 50 de persoane, iar la cele organizate în exterior cel mult 100 de persoane.

Hotărârea de Guvern adoptată de Cabinetul Orban luni, 31 august, poate fi citită integral aici.



ȘTIRE INIȚIALĂ: Premierul Ludovic Orban a anunțat, în deschiderea ședinței de Guvern de luni, că Executivul va modifica Hotărârea privind instituirea stării de alertă, astfel încât să fie prevăzută reluarea activității, de la 1 septembrie, în cazul restaurantelor și cafenelelor, dar și în cinematografe, teatre și alte instituții de cultură. Aceste activități se vor desfășura în baza unor reguli clare de protecție sanitară, dată fiind epidemia de coronavirus, ce urmează să fie stabilite prin Ordine comune de către Ministerele Sănătății, Economiei și Culturii.

„CNSU a luat decizia de a propune reluarea activității instituțiilor de cultură, teatre, cinematografe, dar și reluarea activității în restaurante și cafenele din spații închise. Reluarea activității se va face de la 1 septembrie.

Noi azi trebuie să adoptăm Hotărrea de Guvern prin care se modifică Hotărârea de Guvern privind starea de alertă, pentru a include toate prevederile necesare pentru reluarea activităților în bune condiții. Imediat după publicarea în Monitorul Oficial, pentru fiecare domeniu Ministerul Sănătății și cel al Culturii vor trebui să emită azi Ordinul comun privind regulile de protecție sanitară care trebuie respectate în domeniul culturii, iar Ministerul Sănătății și cel al Econoniei vor trebui să emită Ordinul cu regulile de respectat în restaurante și cafenele.

Aici am inclus un prag privitor la nivelul de răspândire al virusului la nivel județean. E vorba de 1,5 la mie cazuri cumulate în ultimele 14 zile și am lăsat posibilitatea comitetelor județene pentru situații de urgență ca acolo unde apare o creștere să restricționeze activitatea în localitatea respectivă și posibilitatea ca acolo unde nivelul e sub, să se permită reluarea activității.

Va trebui comunicate public, domnilor miniștri, aceste decizii. Va trebui să discutați cu reprezentanții în domenii pentru a prezenta aceste norme și a-i asocia alături de noi în respectarea regulilor”, a declarat Ludovic Orban, la debutul ședinței de Guvern.

