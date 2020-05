Executivul ar pregăti noi măsuri de relaxare a restricțiilor din România. Președintele Iohannis se întâlnește cu premierul Orban, la Cotroceni, iar ulterior va avea loc o ședință de Guvern la Palatul Victoria (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a convocat miniștrii pentru o ședință de urgență, joi, ora 19, în contextul în care Executivul pregătește noi măsuri de relaxare a restricțiilor din România. De altfel, ceva mai devreme decât întâlnirea de la Palatul Victoria, va avea loc o reuniune la nivel înalt și la Cotroceni, unde cel mai probabil președintele Klaus Iohannis va aborda aceeași temă atât cu prim-ministrul, cât și cu o serie de miniștri sau demnitari din cabinetul liberal, printre care Marcel Vela (Interne), Nelu Tătaru (Sănătate) și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență cu rang de secretar de stat în MAI. Ar fi de amintit că, miercuri, Guvernul Orban se reunea într-o altă ședință.

