Explicații după scandalul din Parlament. Dan Tănasă (AUR): ”Mai multe personaje de la USR care au încercat să mă provoace” / Silviu Dehelean (USR): ”Nu l-am amenințat. El a început să ne înjure” (VIDEO)

Deputații Dan Tănasă (AUR) și Silviu Dehelean (USR) au fost protagoniștii unui schimb de replici dure, miercuri, pe holurile Parlamentului. Totul s-a întâmplat la finalul ședinței de plen în care a fost votată desființaea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), iar camerele de luat vederi au surprins momentul în care parlamentarul AUR îi arunca cuvinte grele colegului său. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, cei doi deputați au susținut fiecare că celălalt a provocat conflictul.

De unde a plecat, de fapt, conflictul dintre deputații AUR și USR: Precizările lui Dan Tănasă și Silviu Dehelean

”Imediat după ce a avut loc votul pentru desființarea SIIJ au ieșit din sală cei de la PSD, ulterior am luat și noi decizia să părăsim sala și am văzut că ministrul Justiției și vicepremierul Dan Barna urmează să țină o conferință de presă și m-am gândit să utilizez metoda USR, și anume aceea de a protesta la o conferință de presă cu privire la un subiect. Eu am luat decizia să mă fac vocea magistraților care au protestat în reptate rânduri cu privire la desființarea SIIJ. Am strigat în timpul conferinței de presă a ministrului și a vicepremierului că CSM nu și-a dat avizul pentru desființarea Secției Speciale, și nici asociațiile magistraților.

În același timp au apărut mai multe personaje de la USR care au încercat în permanență să mă provoace. De când sunt în Parlament, eu nu m-am dus să-i deranjez pe cei de la USR, să-i trag de mânecă. Eu am fost apostrofat, am fost înjurat de către cei de la USR, dar n-am zis nimic. De data asta, din nou, a venit și Moșteanu lângă mine să mă provoace. Recunosc că m-am enervat pentru că te scoate din sărite să-i vezi pe oamenii ăștia cum îți rânjesc în față, e foarte frustrant să vezi cum îți bat joc de țară. (...) Toată reacția mea este o reacție, nu este o acțiune, nu m-am apucat de nebun să mă iau de Moșteanu. Moșteanu a apărut lângă mine și a început să vorbească aiurea. (...) Silviu Dehelean a venit amenințător înspre mine de mai multe ori”, a susținut Dan Tănasă.

La rândul său, deputatul Silviu Dehelean a declarat că parlamentarul AUR a fost cel care a început s-i înjure pe reprezentanții USR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Iată, mai jos, schimbul de replici dintre cei doi, din timpul emisiunii:Cum a fost ucis un tânăr de 21 de ani din Suceava de o căprioară? Accidentul bizar s-a petrecut în Germania

Silviu Dehelean: ”Nu l-am amenințat cu absolut nimic. Domnul Dan Tănasă a început să ne înjure și pe mine, și pe colegii mei, să ne facă în toate felurile, absolut neprovocat. N-a fost nicio instigare. La un moment dat, dânsul a făcut afirmația că are niște dosare la Înalta Curte. Eu nu știu cu ce se ocupă dânsul și am zis «pentru ce are ăsta dosare?». Cuvântul «ăsta» l-a deranjat”.

Dan Tănasă: ”Sunt înregistrări video. (...) Nu eu m-am dus la doi centrimetri de el, ci domnia sa a venit către mine în mod amenințător. (...) Înțeleg că trebuie demonozat băiatul de la AUR, el e problema. Eu nu am nicio treabă, nici nu știu cum îl cheamă pe domnul deputat. Nici măpcar nu l-am întrebat cât e ceasul. El s-a trezit în vorbă cu mine, el s-a trezit să vină amenințător către mine.

Silviu Dehelean: ”Mi se pare atât de regretabil nivelul la crae am ajuns în Parlamentul României. (...) Exemplul pe care noi îl dăm în momentul ăsta este total nepotrivit și îmi pare foarte rău că am ajuns ăntr-o astfel de situație. Este total inacceptabilă modalitatea în care domnul Tănasă a înțeles să se manifeste și să se exprime”.